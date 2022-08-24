Tử vi 10 ngày tới (25/8 - 3/9), cát thần đến nhà, vận mệnh khởi sắc, 3 con giáp muốn gì được nấy, tài lộc khai thông, công danh vượng sắc, nhiều khả năng trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 11:45

Tử vi 10 ngày tới (25/8 - 3/9), 3 con giáp may mắn tài lộc khai thông, công danh vượng sắc, sống trong giàu sang, phú quý.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 10 ngày tới vận trình lên hương, lộc lá dư dả. Công việc của con giáp tiến triển khá tốt. Đặc biệt là những ai làm trong lĩnh vực cần sự sáng tạo và nhạy bén thì hôm nay có thể cơ hội đến và được nắm bắt tốt.

Năng lực cũng được đánh giá cao và không có những lo lắng về tiền bạc, bạn đang có cơ sở để tính toán được nguồn thu của mình sắp tới. Nhưng trong quan hệ tình cảm hôm nay sẽ là ngày bạn cần thận trọng kẻo dễ xảy ra mâu thuẫn. Tiền bạc dư dả, muốn gì được nấy.

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Người tuổi Mão trong 10 ngày tới vận trình lên hương, lộc lá dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 10 ngày tới đón nhiều điềm lành. Con giáp có thể chủ động tìm kiếm một vài dự án mới bên ngoài và đạt được những thành tích nhất định. Vận tài chính của con giáp từ đây cũng được cải thiện. Bên cạnh thu nhập ổn định, con giáp cũng  duy trì được thói quen tiết kiệm tiền bạc nên có được cuộc sống dư dả. 

Người độc thân có đường tình duyên nở rộ. Lời khuyên dành cho bạn là đừng nên bỏ lỡ người dành tình cảm chân thành cho ta. Người đã có đôi có cặp thì hạnh phúc viên mãn.

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Người tuổi Thân trong 10 ngày tới đón nhiều điềm lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy. Con giáp may mắn này làm việc khá tốt. Khi mà con giáp có được sự quyết đoán hơn so với hàng ngày vì vậy có thể thúc đẩy vận trình tiến triển nhanh. Thêm vào đó, có được những trợ giúp nên giúp bạn có được những gợi ý sáng giá cho nên mọi thứ trở nên đơn giản hơn.

Bản mệnh có những khởi sắc về tình cảm. Có thể bạn thân bạn không nhận ra điều này nhưng thực tế diễn biến của nó khá tốt và khả năng bạn có được những mối quan hệ đáng để hài lòng, hi vọng.

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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