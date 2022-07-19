Tử vi 10 ngày tới (20/7-29/7), thần đồng tiên tri đoán định, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', sở hữu khối tài sản 'kếch xù', tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 04:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "ngửa tay hứng vàng", sở hữu khối tài sản "kếch xù", tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ vào đúng 10 ngày tới.

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của người tuổi Sửu sẽ khá tốt trong thời gian tới, một phần là do con giáp này chăm chỉ, mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên hài hòa nên gặp khó khăn là có người giúp đỡ, không phải một mình gánh vác. Chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, bản mệnh gặp người đáng tin cậy, ít có trở ngại.

Đường tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ vô cùng hài hòa, con giáp này dành phần lớn thời gian cho gia đình, người thân. Công việc cũng khá nhẹ nhàng và nhàn hạ nên có thể chuyên tâm bồi đắp, vun vén tình cảm, trò chuyện với người thân để tăng sự gắn kết và khăng khít.

Tử vi 10 ngày tới (20/7-29/7), thần đồng tiên tri đoán định, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', sở hữu khối tài sản 'kếch xù', tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ - Ảnh 1
Vận trình công việc của người tuổi Sửu sẽ khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 10 ngày tới, người tuổi Mão sẽ có một khoảng thời gian hanh thông, tài lộc đổ về túi dồi dào. Dù con giáp này theo nghiệp buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều tìm được cơ hội gia tăng thu nhập cho mình, kiếm không ít tiền bạc nên có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những món đồ mà mình thích.

Với cách nói chuyện ngọt ngào, khéo léo nên hôm nay con giáp này thu hút được không ít đối tượng khác giới. Nhưng đừng gặp ai cũng tán tỉnh mà làm người khác tổn thương, hiểu lầm bản mệnh đang có ý. 

Tử vi 10 ngày tới (20/7-29/7), thần đồng tiên tri đoán định, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', sở hữu khối tài sản 'kếch xù', tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ - Ảnh 2
Người tuổi Mão sẽ có một khoảng thời gian hanh thông, tài lộc đổ về túi dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tài lộc vượng, kiếm tiền dễ hơn mọi ngày trong 10 ngày tới. Nhưng đây không phải là vận may tự dưng mà có, đó là sự cố gắng của con giáp này trong suốt thời gian vừa qua. Bản mệnh bỏ ra bao nhiêu công sức và tâm huyết sẽ thu về bấy nhiêu kết quả, vô cùng khả quan.

Về tình cảm của người tuổi Mùi cũng có những bước tiến triển nhanh chóng, thậm chí con giáp này và nửa kia còn tiến tới cuộc sống hôn nhân. Mặc dù hai người không có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng do có ấn tượng tốt và suy nghĩ chín chắn nên có thể coi đó là nhân duyên.

Tử vi 10 ngày tới (20/7-29/7), thần đồng tiên tri đoán định, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', sở hữu khối tài sản 'kếch xù', tha hồ vét sạch tài lộc của thiên hạ - Ảnh 3
Người tuổi Mùi tài lộc vượng, kiếm tiền dễ hơn mọi ngày trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi 10 ngày tới (19/7-28/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả

Tử vi 10 ngày tới (19/7-28/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "tiền chật két, vàng đầy kho", chính thức hết khổ, giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả trong 10 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến