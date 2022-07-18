Tử vi 10 ngày tới (19/7-28/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả

Tâm linh - Tử vi 18/07/2022 20:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "tiền chật két, vàng đầy kho", chính thức hết khổ, giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả trong 10 ngày tới.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ đón nhận những may mắn, cơ hội thuận lợi trên con đường tài lộc trong 10 ngày tới. Những người làm kinh doanh có thể phát tài, nhưng trước khi quyết định việc gì, khuyên bạn vẫn nên giữ thái độ thận trọng. Vượng khí cũng vây quanh người làm công ăn lương. Công việc ngày càng phát triển ổn định, đã dần vượt qua được giai đoạn khó khăn và đang có những tín hiệu đáng mừng. Nhờ thế mà thu nhập của bạn được đảm bảo.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ khởi sắc hơn. Người độc thân cũng cơ may tìm được ý trung nhân ưng ý khi tụ tập cùng bạn bè hoặc trong một buổi học kỹ năng, học bơi, học vẽ... Khi hai người có tâm hồn đồng điệu càng dễ có cơ hội tiến xa trong tình cảm.

Tử vi 10 ngày tới (19/7-28/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ đón nhận những may mắn, cơ hội thuận lợi trên con đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 10 ngày nữa, người tuổi Mùi sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, chuyện công việc suôn sẻ đến bất ngờ. Quý nhân xuất hiện, giải quyết hết những trở ngại ngáng trở, bản mệnh không cần quá vất vả mà vẫn có được những gì mình mong muốn. Bạn cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ đẹp đến thế khi mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó.

Bên cạnh đó, may mắn là vận trình tình duyên của bản mệnh vẫn diễn ra tốt đẹp. Cho dù giữa hai bạn vẫn tồn tại những khác biệt nhưng tín hiệu mừng là cả hai biết bao dung và tôn trọng nhau để tình cảm luôn tốt đẹp. Nhờ đó, tình yêu cả hai càng thêm bền vững và hứa hẹn sẽ sớm có tin vui bất ngờ đấy.

Tử vi 10 ngày tới (19/7-28/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, chuyện công việc suôn sẻ đến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có một khoảng thời gian vô cùng thoải mái, tinh thần phơi phới khi tình cảm hài hòa, nhân duyên tốt đẹp, mọi việc đều tiến triển theo đúng kế hoạch bản mệnh đã đặt ra. Một phần cũng bởi bản mệnh đã có sự thay đổi ngoạn mục về thái độ sống của mình, suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực hơn.

Ngoài ra, Cát thần Nhị Hợp còn rất có lợi với người độc thân khi bạn có thể được người khác dẫn lối cho tìm thấy tình yêu của mình. Cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy duyên phận là điều mà không phải ai cũng may mắn có được, bạn đừng để lỡ.

Tử vi 10 ngày tới (19/7-28/7), nhà tiên tri mù dự đoán, 3 con giáp 'tiền chật két, vàng đầy kho', giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi ngồi hưởng thành quả - Ảnh 3
Người tuổi Dậu sẽ có một khoảng thời gian vô cùng thoải mái, tinh thần phơi phới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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