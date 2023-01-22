Từ ngày Tết Nguyên Đán trở đi, 3 con giáp trúng số độc đắc, của cải chất đầy, vàng đeo đỏ tay, khắp người dát vàng, nhà sang xe xịn, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 22/01/2023 12:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công từ ngày Tết Nguyên Đán trở đi nhé!

Từ ngày Tết Nguyên Đán trở đi, 3 con giáp trúng số độc đắc, của cải chất đầy, vàng đeo đỏ tay, khắp người dát vàng, nhà sang xe xịn, sống không lo nghĩ - Ảnh 1

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Từ ngày Tết Nguyên Đán trở đi, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy. Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Từ ngày Tết Nguyên Đán trở đi, người tuổi Tuất sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm.

Tuy vậy, thời gian gần đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Họ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng.

Từ ngày Tết Nguyên Đán trở đi, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng. Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ ngày Tết Nguyên Đán trở đi, 3 con giáp trúng số độc đắc, quý nhân trợ mệnh, cơ may trong tầm tay, giàu có không ngừng, hào vận rực rỡ

Từ ngày Tết Nguyên Đán trở đi, 3 con giáp trúng số độc đắc, quý nhân trợ mệnh, cơ may trong tầm tay, giàu có không ngừng, hào vận rực rỡ

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công từ ngày Tết Nguyên Đán trở đi nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn