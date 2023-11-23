Từ ngày mai, thứ Sáu (24/11/2023): 3 con giáp lắm của nhiều tiền, giàu sang đạt đỉnh, hóa giải khó khăn, làm gì cũng mã đáo thành công

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong ngày mới 24/11 chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần tháng 6 rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý rất biết cách cân bằng công việc hiện tại và thời gian dành cho gia đình.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay công việc cho bạn nhiều cơ hội, bạn biết lúc nào nên thể hiện bản thân và lúc nào không, thông minh trong cư xử.

Tình cảm: Hôm nay người tuổi Tý khá khôn khéo, biết cách sắp xếp lịch trình, dành thời gian cho gia đình.

Tài lộc: Tài lộc đến với bạn nhờ vào nhiều vận may, không nên cho người khác vay tiền.

Sức khoẻ: Sử dụng món đồ tốt với bản thân, sử dụng dụng cụ nấu ăn an toàn cho chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay, thứ Sáu ngày 24/11/2023, tuổi Thân nhận được sự công nhận vì những thành tựu mà bản mệnh đã đạt được. Có thể con giáp này sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng, tạo cơ hội để thể hiện năng lực của mình.

Khi đối mặt với những nhiệm vụ đầy thách thức, hãy dũng cảm chấp nhận chúng và cố gắng hết sức mình, không nên quá lo lắng. Bản mệnh có nhiều tiềm năng chưa được khai phá hoàn toàn, và xung quanh luôn có người sẵn sàng hỗ trợ.

Con giáp này dường như cũng đã mở lòng hơn trong phương diện tình cảm. Điều này khiến bản mệnh không còn có những phản ứng tiêu cực khi được giới thiệu cho người khác. Có thể tuổi Thân sẽ gặp được người phù hợp với mình ngay trong ngày hôm nay.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.