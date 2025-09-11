Từ ngày 20 đến 27/7 âm lịch, 3 con giáp có tiền của rủng rỉnh, nhà đất thênh thang, làm ăn Đại Phát, may mắn hơn người, cuộc đời sang trang

Từ ngày 20 đến 27/7 âm lịch, Tam Hội nâng bước người tuổi Thân, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Cộng thêm sự thông minh và khéo léo bẩm sinh, bản mệnh có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước tiến thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Nếu được cấp trên trọng dụng, phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, bạn càng càng phải cố gắng và phát huy khả năng nhiều hơn trước.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ ngày 20 đến 27/7 âm lịch, Chính quan còn giúp Tỵ gặp nhiều may mắn trong thi cử, thăng quan tiến chức, làm gì cũng sẽ có căn phú quý gặp được người tốt nâng đỡ mình rất nhiều, không tốn nhiều thời gian để làm xong việc.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Tỵ đừng chấp nhặt lời nói của người khác, duy trì sự bao dung và thấu hiểu trong các mối quan hệ có thể giúp giải quyết những xung đột không đáng có và nên duy trì những tương tác tích cực. Một trái tim bao dung sẽ mang lại cho bạn sự hòa hợp và bình yên hơn trong cuộc sống.

Con giáp tuổi Thân

Từ ngày 20 đến 27/7 âm lịch, tuổi Thân may mắn được Chính Quan nâng đỡ nên thi cử rất thuận lợi, xin việc, xin thăng chức hay thi công chức cũng như ý. Bản mệnh đi làm có trách nhiệm, nghiêm túc và thông minh nên cấp trên rất thích bạn, dễ được cất nhắc đề bạt tăng lương hoặc nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc mang năng lượng tích cực dồi dào, không phải lo nghĩ nhiều vì tiền. Những người làm ăn buôn bán có thu hoạch khá trong ngày, sản phẩm hữu ích, đánh trúng thị hiếu khách hàng. Nhờ vậy mà nguồn lợi nhuận thu về nhiều hơn so với dự tính, gặp vận nên cực khởi sắc, phất lên trông thấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!