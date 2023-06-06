Từ ngày 20/4 đến 28/4 âm lịch, vận may tứ phương hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, phúc khí gia tăng, may không kể xiết

Tử vi nói rằng, từ ngày 20/4 đến 28/4 âm lịch, 3 con giáp này có thể cảm nhận được may mắn lội ngược dòng, thu tài hút lộc nhiều vô kể.

Tuổi Tý Tuổi Tý sẽ có được vận trình công việc khá thuận lợi từ ngày 20/4 đến 28/4 âm lịch. Ngày mới được khởi động khá nhẹ nhàng và điềm báo tài lộc rộng mở, tiền bạc đầy túi trong thời gian tới. Bạn cũng có những khoản chi nhưng nó phục vụ cho công việc và đảm bảo cho các kế hoạch của bạn sớm hoàn thiện hơn và còn thu lợi nhuận nhiều hơn. Đừng quá lăn tăn về các khoản chi bất ngờ này, chúng chẳng là gì so với những lợi ích bạn có thể nhận được trong giai đoạn sau. Quý nhân đến giúp bạn có được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn. Về chuyện tình cảm mặc dù vẫn giữ được nền tảng của sự ổn định nhưng do là ngày lục xung và thêm ngũ hành tương khắc nên có thể bạn hơi nhạy cảm, suy diễn nên có thể khiến mỗi quan hệ có chút hiểu lầm. Hãy tỉnh táo trước khi phán xét một điều gì đó nhé.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Từ ngày 20/4 đến 28/4 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ nhận tin vui từ công việc, đặc biệt là những người làm nghề dịch vụ. Dù phải hy sinh khoảng thời gian nghỉ ngơi nhưng bù lại cho bạn khoản tài lộc không nhỏ, cũng rất xứng đáng, quý nhân mang đến tài lộc nên bạn sẽ kiếm được một món khá khẩm. Thứ Tài nhiều hơn Chính Tài nên người tuổi Sửu có thể ăn mừng to hoặc mua sắm thả ga không lo về giá. Nhưng nhớ là dành một khoản để phòng thân hoặc tiết kiệm cho tương lai. Theo tử vi cho thấy, bản mệnh làm việc mạnh mẽ, quyết đoán, hiệu quả nhưng lại thiếu linh hoạt, có lý mà không có tình nên khiến không ít người bất mãn. Hãy tiết chế và sửa đổi bản thân cho hài hòa.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ vốn tài giỏi, nhanh nhẹn và tự lập cao. Dù có gặp khó khăn thì người tuổi Tỵ thường tự tìm cách vượt lên, khó có thể bị ngăn cản bởi những trắc trở trong cuộc sống. Được Thần Tài ghé thăm nên từ ngày 20/4 đến 28/4 âm lịch, dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì tuổi Tỵ vẫn dễ dàng tiền bạc rủng rỉnh. Những người tuổi Tỵ được vận may bủa vây. Trong công việc, kinh doanh, bạn có thể một bước "lên tiên" nhờ thần tài gõ cửa. Như vậy, mọi vấn đề về kinh tế có thể giải quyết và tiền trong túi ngày một lấp đầy. Các mối quan hệ với đối tác cải thiện bất ngờ, cả nguồn thu chính và phụ đều có tín hiệu tăng, hứa hẹn thời gian tới sẽ đầy những niềm vui. Ảnh minh họa: Internet (*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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