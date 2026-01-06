Từ ngày 19/11 đến 30/11 âm lịch, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, Quý Nhân mang lộc đến tận nhà, tiền căng chặt ví, Phú Quý tràn đầy

Từ ngày 19/11 đến 30/11 âm lịch, người tuổi Mão đang cho thấy khả năng thích nghi và xoay sở trong hoàn cảnh khó khăn rất tốt của bản thân. Chính Ấn trợ mệnh, tuổi này khá tỉnh táo và sáng suốt trong việc xử lý vấn đề, dường như càng trong hoàn cảnh khắc nghiệt thì con giáp này càng phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thời gian này bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo hay ho để giải quyết những khủng hoảng, giúp công việc đạt được hiệu quả tốt hơn. Ngay cả những người đồng nghiệp làm chung lâu năm vẫn không khỏi ngạc nhiên về năng lực tiềm ẩn bên trong bạn và không tiếc dành lời khen cho con giáp này.

Con giáp tuổi Thìn

Từ ngày 19/11 đến 30/11 âm lịch, gặp Chính Ấn chiếu vận nên tuổi Thìn có phong cách làm việc khá cứng nhắc, chậm chạp nên chưa thể thoát khỏi khó khăn ở thời điểm hiện tại. Bạn nên học hỏi thêm ở những người đi trước, đặt ra mục tiêu cuối năm cho bản thân thì mới đạt được thành tựu lớn lao.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Đôi khi tâm trạng bạn thay đổi nhưng tình yêu của bạn dành cho gia đình thì không bao giờ. Hãy yêu bản thân và người thân nhiều hơn, bạn sẽ nhận lại sự ngọt ngào.

Con giáp tuổi Tuất

Từ ngày 19/11 đến 30/11 âm lịch, người tuổi Tuất cảm nhận được sự hạnh phúc của một gia đình êm ấm trong ngày Tam hợp nâng đỡ. Bạn hãy cảm ơn và trân trọng khoảnh khắc này vì đâu phải ai cũng đang có được vị trí như bạn ở hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần mang lại hòa khí, niềm vui trong cuộc sống của tuổi Tuất, bạn có thể nhận được một vài lời khen hoặc phần thưởng xứng đáng. Một vài người bạn cũ có thể sẽ liên lạc lại với bạn, họ có rất nhiều thông tin thú vị muốn chia sẻ cùng bạn đấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!