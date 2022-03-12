Từ ngày 10/4, tài lộc của 3 con giáp này vượng hơn thấy rõ, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể

Trải qua những khó khăn vào đầu tuần thì từ giữa tuần trở đi, người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Bản mệnh hãy luôn giữ vững những quan điểm, chính kiến của mình và làm những điều mình cho là đúng, đừng để bị lung lay bởi quan điểm của người này người khác.

Tình hình tài chính có điểm sáng khi thời điểm từ ngày 10/4, những người làm nghề tự do nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức. Người làm đầu tư kinh doanh nên nhân thời điểm này để học thêm những kiến thức mới, tìm ra hướng đi đột phá cho mình, đem về nguồn tiền rủng rỉnh cho tương lai.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân không thiếu người săn đón bởi bạn vốn có sức hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, càng như vậy bạn lại càng cần cẩn trọng trong chuyện tình cảm. Hãy tinh tường để nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình.

Quan hệ của các cặp vợ chồng vẫn khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, may mắn là sau đó mọi việc lại trở nên bình ổn, hài hòa như trước. Hai người đang dần học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương, không quá hiếu thắng mong mình là người chiếm thế thượng phong nữa.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần tính tình mạnh mẽ, cẩn trọng. Họ làm việc nào ra việc nấy. Khi chưa hoàn thành công việc, con giáp này không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Con giáp tuổi này tính tình đặc biệt lạc quan, tích cực, dễ gần lại hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Họ cũng có chính kiến của riêng mình.

Ảnh minh họa

Từ ngày 10/4, tài lộc của người tuổi Dần vượng hơn thấy rõ. Sự nghiệp của họ nhờ đó cũng được nâng lên một tầm cao mới. Nếu làm kinh doanh thì họ buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm.

Người làm đầu tư cũng có lãi có lời, tiền bạc về đầy túi. Không những thế, con giáp này còn có gia đình hòa thuận, hạnh phúc làm điểm tựa. Vì vậy, tinh thần của họ ngày càng phấn chấn. Người tuổi này hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành công nữa trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Trong tử vi 12 con giáp thì người tuổi Tỵ là những người hiền lành, biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, sống tình nghĩa nên được mọi người hết mực yêu thương, quý mến. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ thường không quá tham vọng, nhưng họ lại được trời cho nhiều thứ hơn là mình muốn. Chính vì tuổi Tỵ luôn là một trong những con giáp không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng cuộc sống ấm êm, viên mãn.

Tử vi học có nói, tuổi Tỵ vốn rất hiền lành, nhẹ nhàng nhưng lời nói của họ có trọng lượng không ngờ. Sự quyền lực của họ nằm ở những hành động mà họ đối xử với người khác. Tuổi Tỵ rất biết cách khiến đối phương ngưỡng mộ mình ở nhiều lĩnh vực, mọi người yêu thích tuổi Tỵ vì sự tài giỏi và thông minh, biết cách ứng xử trong giao tiếp. Bước vào giai đoạn trung vận và hậu vận, tuổi Tỵ ngày càng giàu có và sung túc nhờ tính cách tuyệt vời của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm