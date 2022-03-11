Đúng 2 ngày tới, ghen tỵ với 3 con giáp thăng hoa ngoạn mục, làm một hưởng mười, doanh thu tăng vọt

Cũng nằm trong danh sách con giáp may mắn cuối tuần này (13-14/3) chính là tuổi Ngọ. Điềm báo tử vi cho thấy con giáp này đang được nhiều cát tinh soi chiếu, sự nghiệp có tiển triển tích cực.

Bản mệnh thể hiện rõ mình rất có trách nhiệm với công việc hiện tại, không ngần ngại khó khăn để hoàn thành được những thử thách mới luôn được đặt ra, nhờ vậy nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên.

Cứ tiếp tục như vậy, những chú Ngựa có thể sớm đón những bước ngoặt khá lớn trong cuộc sống của mình, đúng như mong ước bấy lâu của bản mệnh. Trong khoảng thời gian này, bản mệnh cần phải cố gắng hết sức mình để phát huy hết năng lực, không bỏ lỡ cơ hội được cấp trên cất nhắc.

Khi đã có sẵn bước đà thuận lợi này, tuổi Ngọ càng cần tranh thủ để huy năng lực của mình nhiều hơn nữa. Nếu làm tốt, bạn hoàn toàn có đủ tự tin để đề xuất ý kiến tăng lương thăng chức cho mình. Đừng để sự chần chừ hay những sai lầm vào thời điểm quan trọng này khiến bạn phải hối hận.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bản chất hiền lành, chân thật, chịu thương chịu khó. Người tuổi Sửu nếu là nam thì giàu nghị lực vươn lên, nếu là nữ thì giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong cuộc sống, họ hòa đồng, chu đáo với mọi người.

Từ nhỏ, con giáp này đã gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ. Khi lớn lên, người tuổi Sửu nhận được nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Sau những khó khăn, va vấp, con giáp này ngày càng vững vàng, trưởng thành, đạt được những thành tựu nổi bật.

Ảnh minh họa

Kể từ ngày 14/3, người tuổi Sửu có tài lộc nở rộ, làm ăn phát đạt. Công việc kinh doanh của họ có nhiều khởi sắc, khách hàng ngày một đông.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng tìm được đầu ra cho sản phẩm, thu nhập có cải thiện. Con giáp tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, tận tâm nên sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi 2 ngày tới, đây à thời điểm khả năng sáng tạo tuyệt vời của bạn được thể hiện. Hãy áp dụng nó vào công việc, bạn sẽ giành được rất nhiều lợi thế bất ngờ.

Vận trình tài lộc ổn định, người tuổi Tỵ không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính trong hôm nay. Tuy nhiên bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào tình trạng túng thiếu.

Vận trình tình cảm không được như mong đợi. Bạn cần chú trọng hơn tới việc kiểm soát cảm xúc của mình để không ảnh hưởng tới tình yêu với nửa kia.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.