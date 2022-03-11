Đúng 2 ngày tới, ghen tỵ với 3 con giáp thăng hoa ngoạn mục, làm một hưởng mười, doanh thu tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 22:05

Kể từ ngày 14/3, 3 con giáp này có tài lộc nở rộ, làm ăn phát đạt. Công việc kinh doanh của họ có nhiều khởi sắc, khách hàng ngày một đông.

Tuổi Ngọ

Cũng nằm trong danh sách con giáp may mắn cuối tuần này (13-14/3) chính là tuổi Ngọ. Điềm báo tử vi cho thấy con giáp này đang được nhiều cát tinh soi chiếu, sự nghiệp có tiển triển tích cực.

 

Bản mệnh thể hiện rõ mình rất có trách nhiệm với công việc hiện tại, không ngần ngại khó khăn để hoàn thành được những thử thách mới luôn được đặt ra, nhờ vậy nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên.

 

Cứ tiếp tục như vậy, những chú Ngựa có thể sớm đón những bước ngoặt khá lớn trong cuộc sống của mình, đúng như mong ước bấy lâu của bản mệnh. Trong khoảng thời gian này, bản mệnh cần phải cố gắng hết sức mình để phát huy hết năng lực, không bỏ lỡ cơ hội được cấp trên cất nhắc.

 

Khi đã có sẵn bước đà thuận lợi này, tuổi Ngọ càng cần tranh thủ để huy năng lực của mình nhiều hơn nữa. Nếu làm tốt, bạn hoàn toàn có đủ tự tin để đề xuất ý kiến tăng lương thăng chức cho mình. Đừng để sự chần chừ hay những sai lầm vào thời điểm quan trọng này khiến bạn phải hối hận.

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bản chất hiền lành, chân thật, chịu thương chịu khó. Người tuổi Sửu nếu là nam thì giàu nghị lực vươn lên, nếu là nữ thì giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong cuộc sống, họ hòa đồng, chu đáo với mọi người.

Từ nhỏ, con giáp này đã gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ. Khi lớn lên, người tuổi Sửu nhận được nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Sau những khó khăn, va vấp, con giáp này ngày càng vững vàng, trưởng thành, đạt được những thành tựu nổi bật.

Đúng 2 ngày tới, ghen tỵ với 3 con giáp thăng hoa ngoạn mục, làm một hưởng mười, doanh thu tăng vọt - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Kể từ ngày 14/3, người tuổi Sửu có tài lộc nở rộ, làm ăn phát đạt. Công việc kinh doanh của họ có nhiều khởi sắc, khách hàng ngày một đông.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng tìm được đầu ra cho sản phẩm, thu nhập có cải thiện. Con giáp tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, tận tâm nên sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi 2 ngày tới, đây à thời điểm khả năng sáng tạo tuyệt vời của bạn được thể hiện. Hãy áp dụng nó vào công việc, bạn sẽ giành được rất nhiều lợi thế bất ngờ.

Vận trình tài lộc ổn định, người tuổi Tỵ không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính trong hôm nay. Tuy nhiên bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào tình trạng túng thiếu.

Vận trình tình cảm không được như mong đợi. Bạn cần chú trọng hơn tới việc kiểm soát cảm xúc của mình để không ảnh hưởng tới tình yêu với nửa kia.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

"Uống cạn lộc trời", 3 con giáp kiếm được nhiều tiền, quơ tay là hốt bạc, càng về cuối tháng 4 càng giàu ú ụ

"Uống cạn lộc trời", 3 con giáp kiếm được nhiều tiền, quơ tay là hốt bạc, càng về cuối tháng 4 càng giàu ú ụ

Người làm kinh doanh có cơ hội gặp gỡ, tiếp cận nhiều khách hàng. Nhờ tài ăn nói, họ giỏi thuyết phục người khác ký hợp đồng hợp tác với mình.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 4 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 5 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 6 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'