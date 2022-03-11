"Uống cạn lộc trời", 3 con giáp kiếm được nhiều tiền, quơ tay là hốt bạc, càng về cuối tháng 4 càng giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 22:00

Người làm kinh doanh có cơ hội gặp gỡ, tiếp cận nhiều khách hàng. Nhờ tài ăn nói, họ giỏi thuyết phục người khác ký hợp đồng hợp tác với mình.

Tuổi Sửu

Cát tinh soi chiếu hai ngày cuối tuần đồng thời cũng là ngày đầu tháng đảm bảo cho người tuổi Sửu có thể thoải mái theo đuổi mục tiêu trong sự nghiệp của bản thân. 

 

Bản mệnh sẽ nhận được những cơ hội thuận lợi để thể hiện được bản thân đúng lúc trước cấp trên, ghi tên mình vào danh sách nhân viên có nhiều thành tích nổi bật và cống hiến hết mình.

 

Dù có là cuối tháng 4, bạn vẫn hăng hái và chăm chỉ bởi bạn hiểu mỗi giây phút bỏ lỡ đều sẽ rất đáng tiếc, con giáp này còn rất nhiều lý tưởng và kế hoạch để theo đuổi.

 

Thực ra tiền tài danh vọng không phải là thứ mệnh chủ mong muốn hàng đầu và theo đuổi bằng mọi giá, nhưng chỉ cần có cơ hội thì bạn vẫn sẽ không bỏ lỡ. Đó cũng là cách bạn chứng minh bản thân mình là người có giá trị, vì thế những khó khăn chẳng làm con giáp này nản chí. 

 

Công sức nỗ lực bấy lâu của bạn cuối cùng cũng trả lại cho tuổi Sửu những gì xứng đáng, điềm báo thăng tiến đã ở ngay trước mắt. 

 

Nếu tiếp tục giữ vững trạng thái tinh thần như hiện giờ, con đường tương lai của bạn sẽ rất tươi sáng. Ngoài ra, bạn cũng nên mở rộng giao tiếp để chạm tay tới nhiều cơ hội phát triển hơn nữa trong công việc.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ luôn được biết đến là người thông minh, khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Họ sống có trước, có sau nên được người khác tôn trọng.

Trong công việc, con giáp này tỏ ra tỉnh táo, nhanh nhạy, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Họ nhận thấy những cơ hội trước người khác và vì thế thường đạt được thành công trong công việc.

'Uống cạn lộc trời', 3 con giáp kiếm được nhiều tiền, quơ tay là hốt bạc, càng về cuối tháng 4 càng giàu ú ụ - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tử i cuối tháng 4 cho biết, con giáp tuổi Tỵ sẽ có thêm cơ hội phát huy tài năng của bản thân mình. Người làm kinh doanh có cơ hội gặp gỡ, tiếp cận nhiều khách hàng. Nhờ tài ăn nói, họ giỏi thuyết phục người khác ký hợp đồng hợp tác với mình.

Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng tìm ra cơ hội đầu tư sinh lời, tài sản từ đó cũng tăng vọt. Nắm bắt đúng thời cơ, con giáp tuổi Tỵ làm đâu thắng đó, tương lai nhận được nhiều tin vui, điềm lành.cung hoàng đạo.

Tuổi Ngọ

Ngọ nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, cá tính và dám dấn thân. Thế nên, dù cuộc đời có vùi dập không ít lần, nếm trải vô số thất bại trong sự nghiệp thì con giáp may mắn này vẫn vững vàng vượt qua tất cả. Không sợ khó, chẳng sợ khổ nên sự nghiệp của Ngọ ngày càng phát triển.

Tử vi năm 2020 có nói, trong 49 ngày tới Ngọ sẽ gặp vận đỏ trời cho, phúc lành ập xuống đầu. Kiếm được nhiều tiền, quơ tay là hốt bạc, càng về cuối tháng 4 càng giàu ú ụ chính là phúc phần mà bề trên đã an bài cho Ngọ.

Con giáp này cũng đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình, chấm dứt tháng ngày cô đơn, lẻ loi trước đó.

Với các cặp đôi, bạn và người ấy đã trải qua những khó khăn, gian khổ cùng nhau, giờ là lúc mà cả 2 có thể tạm thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng những điều tốt đẹp sắp tới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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