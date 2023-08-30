Từ nay đến đầu tháng 9, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu lộc khủng, thuận đường làm giàu, ngồi mát hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 30/08/2023 08:57

Tử vi dự đoán từ nay đến đầu tháng 9, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu lộc khủng, thuận đường làm giàu, ngồi mát hưởng phước.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu đa phần đều mang tính cách mạnh mẽ, cần mẫn, năng động và nhiệt tình trong công việc. Họ sống hòa đồng, có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ trong cuộc sống.

Do đó, phần lớn những người tuổi Dậu đều có rất nhiều bạn bè, sự nghiệp vững chắc và được giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống.  Con giáp tuổi Dậu có sự nhạy bén trong kinh doanh. Họ luôn phát hiện ra các cơ hội trước người khác. Việc đi trước người khác một bước giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Người tuổi Dậu có Thần Tài ghé thăm.

Công việc kinh doanh của họ nhờ đó mà khởi sắc bất ngờ. Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban. Nhờ nhanh nhạy, họ tìm được nguồn hàng tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ. Con giáp tuổi Dậu buôn may bán đắt, tất toán nợ nần, thu hái bộn tiền, đủ đầy, no ấm.

Từ nay đến đầu tháng 9, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu lộc khủng, thuận đường làm giàu, ngồi mát hưởng phước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con ngựa tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi tính sáng tạo. Người tuổi Ngọ cũng có nhiều lộc về tài chính.

Những người tuổi Ngọ dễ kiếm lời trên các kênh đầu tư. Người tuổi này làm kinh doanh cũng liên tiếp nhận tin vui. Họ cũng có thể mạnh dạn vay nợ để kinh doanh, sẽ nhanh thu hồi vốn và có lãi trong thời gian tới.

Con giáp tuổi này liên tiếp có chuyện vui, sự nghiệp cực vượng, tài lộc xuất sắc, làm ăn phát đạt, vừa có danh, vừa có lợi. Là khoảng thời gian họ kinh doanh hốt bạc, thu lợi nhuận cao.

Từ nay đến đầu tháng 9, 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, bội thu lộc khủng, thuận đường làm giàu, ngồi mát hưởng phước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là những người sáng tạo, giàu trí tưởng tượng. Nhìn chung, họ là người hướng ngoại, cứng cỏi, không chịu thỏa hiệp, sống nhiệt tình, lạc quan và có chí tiến thủ.

Sự nghiệp của con giáp tuổi Thìn bị chững lại. Công việc của họ đạt hiệu quả không cao và dường như đang thiếu ý tưởng. Sự nghiệp của con giáp này có phần khởi sắc. Tài lộc của con giáp tuổi Thìn dồi dào hơn thấy rõ. Công việc kinh doanh của họ tiến triển thuận lợi. Người tuổi này tìm được nguồn hàng tốt, đối tác tin cậy, lãi mẹ đẻ lãi con.

Với người kinh doanh, buôn bán, họ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những khoản thua lỗ trước đó. Không những thế, họ nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, có thể mở rộng được mạng lưới kinh doanh. Con giáp này thu về nhiều lợi nhuận, tiền bạc đầy tay, tinh thần vui tươi, phấn chấn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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