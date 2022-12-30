Tứ Hợp xuất hiện vào Thứ 7 ngày 31/12/2022: 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, tiền vàng ngập đầu, tái khí ngút trời

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 09:01

Trong ngày này, 3 con giáp sau sẽ rất may mắn nhờ có Tứ Hợp xuất hiện, Thần Tài hậu thuẫn, đường đi nước bước đều gặp tài lộc, nở rộ phúc khí.  

Tuổi Dần

Thời điểm Thứ 7 ngày 31/12/2022 được dự báo là ngày may mắn với Dần. Thiên Ấn mang tới cho tuổi Dần những tín hiệu tích cực trong công việc ở thời điểm hiện tại. Bạn làm việc chăm chỉ nên sẽ nhận lại thành quả xứng đáng.

Tứ Hợp xuất hiện vào Thứ 7 ngày 31/12/2022: 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, tiền vàng ngập đầu, tái khí ngút trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này luôn tự nhủ có làm mới có ăn, bạn luôn tự đứng vững trên đôi chân mình, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Trong thời gian tới đây, con giáp này cần phải tập trung, nỗ lực toàn tâm, toàn ý cho công việc. Sự nghiệp của họ hết sức hanh thông, thuận lợi. Họ làm đâu gặt đấy, vạn sự đều như ý. Cùng với nỗ lực của bản thân, con giáp này không chỉ có được may mắn mà còn có cuộc sống phú quý, đủ đầy, đặt nền móng cho tương lai.

Tuổi Ngọ

Ngày này là thời gian vui vẻ và may mắn dành cho con giáp tuổi Ngọ. Bạn thậm chí có thể lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới mọi nơi mình đến, cho tất cả những người bạn gặp. Nguồn năng lượng của bạn khiến mọi người, thậm chí cả bản thân bạn cũng ngạc nhiên. Sự tự tin giúp bạn giải quyết mọi công việc trôi chảy, chiếm ưu thế trong mọi vị trí.

Tứ Hợp xuất hiện vào Thứ 7 ngày 31/12/2022: 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, tiền vàng ngập đầu, tái khí ngút trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu hay các mối quan hệ cũng nở rộ với bạn nhờ sự thay đổi thú vị này. Bạn cũng gặp may mắn trong vận trình tài chính khi những kênh đầu tư của bạn bắt đầu sinh lời.

Mối bận tâm duy nhất của bạn có lẽ là sức khỏe. Bạn sẽ muốn cắt giảm tinh bột hoặc đường, và tập trung hơn vào những khẩu phần ăn lành mạnh. Ngoài ra, bạn cũng có cảm hứng để theo đuổi những bài tập cardio hoặc yoga đơn giản.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp sự nghiệp thuận lợi vào thời điểm này. Bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp, đồng thời nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khóa khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi.

Tứ Hợp xuất hiện vào Thứ 7 ngày 31/12/2022: 3 con giáp có vận mệnh đỏ chói, Thần Tài dẫn lối làm giàu, rẽ trái gặp Phúc Tinh, qua phải đụng Hỷ Tinh, tiền vàng ngập đầu, tái khí ngút trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, biết sắp xếp nhân sự đúng chỗ nên mọi người có thể phát huy được hết khả năng của mình vào Thứ 7 ngày 31/12/2022. Bạn đưa cả tập thể đi tới thành công, đồng thời cũng khẳng định được vị thế của mình.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ khóa:   Tử vi ngày 31/12/2022 tử vi tu vi ngay 31/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 16 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 16 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia