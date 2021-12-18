Tứ Hành Xung, Thiên Ấn báo, 3 con giáp này ngày 19/12/2021 gặp họa hao tài, tiền của hao hụt, tiểu nhân lừa gạt

Tử vi ngày 19/12/2021 cho thấy, mệnh của Sửu gặp Thiên Ấn nên nếu ai phải đi làm thì nên thận trọng từ những việc nhỏ nhất. Bạn là người nhanh nhẹn, thông minh, lắm tài lẻ nhưng khá nghiêm túc nên dễ bị cô lập ở cơ quan. Cô lập thì dẫn đến lắm kẻ ghen ghét hay lợi dụng sơ hở để đặt điều chê bai bạn, Sửu hãy mở lời với mọi người nhiều hơn thì sẽ cải thiện.

Thiên Quan tác động khiến Sửu trở nên ngang ngược, cố chấp, nhất là những bạn trẻ. Bạn dễ làm mất lòng bạn bè hoặc gây ấn tượng xấu trong những mối quan hệ xã giao. Nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng mải vui mà nói lời thiếu suy nghĩ kẻo tới lúc họa ập đến mới tỉnh ra thì đã muộn.

Thật không may vì Tứ Hành Xung gây ra nhiều chuyện đáng tiếc cho sự nghiệp của Ngọ. Hôm nay bạn an phận thủ thường thì không sao nhưng hễ cứ tham công tiếc việc, làm cố hoặc xin tăng ca thì lại gặp rắc rối, dễ sai sót. Một ngày nhàm chán không làm nên cơm cháo gì khiến tinh thần tụt dốc.

Ngoài ra, Kiếp Tài chiếu mệnh người tuổi Ngọ nên tạm gác tất cả mọi vấn đề liên quan tới công việc, càng cố gắng chỉ càng khiến bạn thêm mệt mỏi mà thôi. Người tuổi Ngọ không nên nhận thêm công việc ngoài để bòn góp vào dịp cuối tuần, nên dành thời gian cho bản thân thư giãn nhiều hơn. Tinh thần chăm chỉ, mạnh mẽ nhưng số phận trong ngày không mỉm cười.

Tỷ Kiên cảnh báo người tuổi Dậu thời gian tới đây nên cẩn thận với cấp dưới của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tỷ Kiên cảnh báo người tuổi Dậu thời gian tới đây nên cẩn thận với cấp dưới của mình, bạn hãy xem lại cách quản lý của bản thân vì có điềm cấp dưới sẽ phản bội hoặc đặt điều nói xấu bạn. Cây ngay không sợ chết đứng, lúc nào cũng làm việc chân chính, ngay thẳng thì dù làm gì cũng không ai hại được bạn.

Dần cũng nên lưu ý tìm hiểu kỹ càng trước khi đổ tiền đầu tư, đừng vì nghe lời dụ dỗ của người khác hay quyết định vội vàng vì tham cái lợi trước mắt mà tiền mất tật mang. Hãy sử dụng những kinh nghiệm trong quá khứ cũng như óc phán đoán nhạy bén để tránh phải phạm sai lầm tai hại.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.