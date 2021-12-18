Sức khỏe 12 con giáp ngày 19/12/2021: Sửu suy nhược thần kinh, Tỵ cần mặc đủ ấm

Về mặt sức khỏe thì con giáp này nên chú ý đến chế độ ăn uống để cơ thể sản sinh đầy đủ lượng máu. Gần đây bạn hay bị chóng mặt là do thiếu máu, nên ăn nhiều thực phẩm giàu sắt như thịt và cá, các sản phẩm đậu nành, trứng, trái cây khô.

Gần đây áp lực công việc tăng cao nên Sửu thường bị đau đầu, suy nhược thần kinh. Khuyên bạn nên chăm chỉ ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, đừng chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại, máy tính vừa hại não, đau mắt lại lãng phí thời gian.

Gần đây áp lực công việc tăng cao nên Sửu thường bị đau đầu, suy nhược thần kinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Rất may là sức khỏe không bị xuống dốc dù tâm lý không ổn định. Nhiều bạn có chế độ ăn uống hợp lý nên tránh được nhiều bệnh vặt, cơ thể khỏe khoắn, nhẹ nhàng. Hãy cứ duy trì lối sống lành mạnh này nhé.

Tuổi Mão

Sức khỏe ổn định, Mão cần quan tâm hơn đến việc giữ ấm cơ thể đầy đủ trong hôm nay. Thời tiết mùa đông với những cơn gió lạnh đừng xem thường, nếu cơ thể không đủ ấm, gió lạnh xâm nhập thì bạn sẽ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi.

Tuổi Thìn

Ngày Thổ khí vượng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản mệnh. Con giáp này nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, thường xuyên rèn luyện thể chất, đừng cố gắng quá mức mà ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Tuổi Tỵ

Trong thời tiết ngày càng rét lạnh, việc đầu tiên người tuổi Tỵ cần làm là mặc quần áo đủ ấm trước khi ra ngoài đường, nhất là bàn chân. Lạnh chân sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức đề kháng của cơ thể, chớ xem thường.

Trong thời tiết ngày càng rét lạnh, việc đầu tiên người tuổi Tỵ cần làm là mặc quần áo đủ ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhiều người có thói quen uống nước đá, đồ uống lạnh nên cổ họng dễ bị đau rát khó chịu, những người lớn tuổi thường bị ho khan. Buổi sáng sau khi thức dậy, người tuổi Ngọ nên pha cho mình một cốc chanh mật ong ấm để tăng sức đề kháng và xoa dịu cơn đau họng.

Tuổi Mùi

Áp lực bạn gặp phải không phải là một lý do để từ bỏ chế độ tập thể dục của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không tập thể dục quá sức, dần dần tìm thấy sự cân bằng giữa những gì phù hợp và quá trình phục hồi phù hợp với cả cơ thể và tâm trí của bạn.

Tuổi Thân

Trong thời gian này, tuổi Thân cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình. Những dấu hiệu báo bệnh có thể sẽ tới một phần do thời tiết, một phần do thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh của con giáp này. Bản mệnh hãy thay đổi những thói quen xấu như uống nhiều chất kích thích, thức khuya và lười tập luyện thể thao.

Tuổi Dậu

Bản mệnh nên chú ý nhiều hơn đến chuyện ăn uống cũng như thói quen hàng ngày. Ngoài ra cần chú ý đề phòng các bệnh về đường tiêu hóa, cẩn thận kẻo đau dạ dày, đừng tiếc của dự trữ đồ uống trong tủ lạnh quá lâu.

Trong thời gian này, tuổi Thân cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất cũng cần quan tâm đến sức khỏe bản thân nhiều hơn trong mùa dịch này. Tiền mất đi có thể kiếm lại được nhưng sức khỏe mất đi thì khó lấy lại được nguyên vẹn. Bản mệnh nên có chế độ tập luyện hàng ngày dù bận rộn tới cỡ nào.

Tuổi Hợi

Sức khỏe dễ bị ảnh hưởng do thời tiết hay thay đổi, tuổi Hợi dễ mắc bệnh liên quan đến dạ dày, phổi. Vì vậy, hãy bắt đầu từ việc xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học và lành mạnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.