Tình duyên 12 con giáp ngày 18/12/2021: Dần bình yên, Tỵ rạn nứt, Dậu hài hòa

Nhân duyên tốt giúp tình cảm chân thành mà bạn trao đi nhận được sự trân trọng và hồi đáp từ người kia. Các cặp vợ chồng sẽ có khoảng thời gian vui vẻ, yên bình bên nhau.

Tình cảm vợ chồng được hâm nóng cảm xúc kịp thời và đem lại cho người trong cuộc những cung bậc cảm xúc đặc biệt. Đừng chỉ biết tới cảm xúc của mình mà không có sự lắng nghe, thấu hiểu nửa kia.

Tình cảm vợ chồng được hâm nóng cảm xúc kịp thời và đem lại cho người trong cuộc những cung bậc cảm xúc đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tình duyên yên bình. Tuy nhiên, nếu không kịp thời hâm nóng tình cảm thì mọi thứ sẽ rơi vào giai đoạn trầm lắng. Nếu để tình yêu không còn sự trao đổi, sẻ chia thì sớm muộn gì cũng rơi vào bế tắc.

Tuổi Mão

Đây là cơ hội tốt để người độc thân mở lòng bày tỏ yêu thương với người mình có cảm tình. Các cặp vợ chồng có khoảng thời gian hạnh phúc không gì có thể làm ảnh hưởng.

Tuổi Thìn

Bạn không có được trạng thái làm việc tốt nhất khiến công việc tồn đọng đến cuối ngày không giải quyết hết. Điều này khiến vận trình của bạn càng gặp nhiều trở ngại, áp lực bủa vây đủ đường. Bạn có thể sẽ cần tới sự trợ giúp của người khác nên hãy thoải mái chia sẻ với người đáng tin nhé.

Tuổi Tỵ

Thổ - Thủy xung khắc có thể gây ra một vài rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm mà nếu không được xử lý kịp thời, vết nứt sẽ ngày càng lớn hơn và phá vỡ hạnh phúc của bạn. Có nhiều sự việc không chỉ đứng một phía mà giải quyết được, bạn cần đặt bản thân vào hoàn cảnh của đối phương nữa.

Thổ - Thủy xung khắc có thể gây ra một vài rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm mà nếu không được xử lý kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mộc được Thủy sinh lại càng tô điểm cho may mắn của những chú Ngựa trong ngày này khi tình duyên có nhiều sự khởi vượng bất ngờ. Con giáp này luôn biết cách vun đắp tình cảm của mình, không để cho những mâu thuẫn nhỏ nhặt không đáng đe dọa hạnh phúc hiện tại. Tình yêu của hai bạn nhờ thế luôn bền chặt.

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm thì lại vượng sắc trong ngày ngũ hành tương sinh. Tuổi Mão nếu còn độc thân sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của người khác nên có thể thoát “ế” trong chớp mắt. Trong khi đó, các cặp đôi cũng có nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm, củng cố mối quan hệ.

Tuổi Thân

Tuy nhiên, ngũ hành Thổ khắc Thủy cho thấy chuyện tình cảm của con giáp này không mấy tốt đẹp. Giữa bản mệnh và nửa kia xuất hiện những vết rạn nứt khó có thể xóa mờ. Đôi bên vì cái tôi quá lớn mà không chịu lắng nghe đối phương, mâu thuẫn vì thế mà càng căng thẳng.

Tuổi Dậu

Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng dần trở nên hài hòa hơn trong ngày ngũ hành Thủy sinh Mộc. Đôi bên đã biết chia sẻ và lắng nghe để có thể hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tình cảm nhờ thế mà ngày càng được vun đắp bền vững hơn.

Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng dần trở nên hài hòa hơn trong ngày ngũ hành Thủy sinh Mộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình cảm của người độc thân có nhiều tiến triển trong ngày Thủy Mộc tương sinh hôm nay. Đừng từ chối những lời hẹn hò gặp mặt trong ngày, có thể đó chính là cơ hội để bản mệnh tìm thấy một nửa đích thực của mình.

Tuổi Hợi

Thủy Thổ bất dung báo hiệu chuyện tình cảm của con giáp này chẳng mấy suôn sẻ. Những bất đồng mâu thuẫn cứ liên tục gia tăng, trong khi đôi bên chẳng ai chịu nhường ai, cứ thế khiến cho bầu không khí ngày một căng thẳng hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.