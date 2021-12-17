Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 18/12/2021: Mão suôn sẻ, Mùi dễ dàng, Tuất không mấy thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 17/12/2021 23:49

Tử vi về công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 18/12/2021 cho thấy, Mão suôn sẻ, Mùi dễ dàng, Tuất không mấy thuận lợi.

Tuổi Tý

Bạn không có được trạng thái làm việc tốt nhất khiến công việc tồn đọng đến cuối ngày không giải quyết hết. Điều này khiến vận trình của bạn càng gặp nhiều trở ngại, áp lực bủa vây đủ đường. Bạn có thể sẽ cần tới sự trợ giúp của người khác nên hãy thoải mái chia sẻ với người đáng tin nhé.

Tuổi Sửu

Công việc trong ngày cũng không có gì phải lo lắng. Những nguy cơ đang gặp phải lại vô tình trở thành cơ hội để con giáp này thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều. Thành công không còn quá xa vời nếu như người tuổi Dần không ngừng nỗ lực và cố gắng.

su nghiep 1
Công việc trong ngày cũng không có gì phải lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp này vì không kiểm soát tốt tính cách bốc đồng, hấp tấp mà có thể gây ra những hậu quả không thể chấp nhận. Chưa kể là cách làm việc thiếu kế hoạch, quy củ còn không đem lại hiệu quả như mong đợi.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra trăm bề suôn sẻ. Bên cạnh tính cách chăm chỉ, cần mẫn thì người tuổi Mão còn nhận được vô số sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Mặc kệ sự ghen ghét từ kẻ tiểu nhân, con giáp này chỉ muốn tập trung vào việc của mình.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Dễ dàng thấy được những nỗ lực và công sức của con giáp này trong thời gian qua bắt đầu được đền đáp tương xứng. Cơ hội thăng tiến đã ở ngay trước mắt khi cấp trên đã có ý cất nhắc.

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng và trôi chảy. Tử vi cho biết người tuổi này sẽ sớm đạt được bước tiến xa trên vận trình sự nghiệp. Cấp trên khen ngợi hết lời từ những biểu hiện xuất sắc trong công việc, qua đó bản mệnh có thêm động lực để tiếp tục con đường phía trước.

su nghiep 2
Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thuận buồm xuôi gió. Con giáp này luôn muốn dồn hết sức mình để gặt hái những thành tựu rực rỡ và thay đổi cách nhìn nhận của người khác về mình. Dù thành công hay thất bại thì con giáp này cũng bình tĩnh đón nhận với hậu thuẫn chắc vững từ gia đình.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Đánh giá cao người tuổi Mùi ở khả năng xây dựng kế hoạch và sắp xếp công việc đâu ra đó. Các kế hoạch đã ấp ủ từ trước dần được đưa vào thực hiện, bước đầu có chút khó khăn nhưng đừng vội nản lòng.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra có chút trở ngại. Tử vi ngày mới dự đoán sẽ có một vài rắc rối tìm đến nhưng may mắn là không gây hậu quả nào nghiêm trọng. Người tuổi Thân hoàn toàn có thể kiểm soát được thế cục nếu như có sự tập trung cao độ.

Tuổi Dậu

Thời gian này khó tránh những rắc rối, sự cố phát sinh bất ngờ nên bản mệnh cần phải giữ cho mình sự bình tĩnh để không gây ra phiền phức nào. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cần nghĩ thêm các phương án thích hợp để đề phòng trường hợp xấu nhất.

su nghiep 3
Sự nghiệp tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không quá thuận lợi. Đặc biệt là trong quá trình giao tiếp, con giáp này dễ làm mích lòng người khác. Đường sự nghiệp vô tình bị cản trở bởi chính tính cách bướng bỉnh, khó thoả hiệp của những người này.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Xu hướng phức tạp hoá mọi việc do tính nhạy cảm khiến người tuổi này không ít lần rơi vào tình huống dở khóc, dở cười. Chưa kể là các suy nghĩ tiêu cực chỉ càng khiến cho bản mệnh thêm bi quan.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cục diện xung khắc, tương hại nhắc nhở, 3 con giáp này ngày 17/12/2021 gặp mệnh hao tài, tiểu nhân lợi dụng

Cục diện xung khắc, tương hại nhắc nhở, 3 con giáp này ngày 17/12/2021 gặp mệnh hao tài, tiểu nhân lợi dụng

Tử vi ngày 17/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này gặp mệnh hao tài, tiểu nhân lợi dụng vì cục diện xung khắc, tương hại nhắc nhở.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 18/12/2021 tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp sự nghiệp 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 59 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'