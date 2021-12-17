Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 18/12/2021: Mão suôn sẻ, Mùi dễ dàng, Tuất không mấy thuận lợi

Bạn không có được trạng thái làm việc tốt nhất khiến công việc tồn đọng đến cuối ngày không giải quyết hết. Điều này khiến vận trình của bạn càng gặp nhiều trở ngại, áp lực bủa vây đủ đường. Bạn có thể sẽ cần tới sự trợ giúp của người khác nên hãy thoải mái chia sẻ với người đáng tin nhé.

Công việc trong ngày cũng không có gì phải lo lắng. Những nguy cơ đang gặp phải lại vô tình trở thành cơ hội để con giáp này thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều. Thành công không còn quá xa vời nếu như người tuổi Dần không ngừng nỗ lực và cố gắng.

Công việc trong ngày cũng không có gì phải lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp này vì không kiểm soát tốt tính cách bốc đồng, hấp tấp mà có thể gây ra những hậu quả không thể chấp nhận. Chưa kể là cách làm việc thiếu kế hoạch, quy củ còn không đem lại hiệu quả như mong đợi.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra trăm bề suôn sẻ. Bên cạnh tính cách chăm chỉ, cần mẫn thì người tuổi Mão còn nhận được vô số sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Mặc kệ sự ghen ghét từ kẻ tiểu nhân, con giáp này chỉ muốn tập trung vào việc của mình.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông. Dễ dàng thấy được những nỗ lực và công sức của con giáp này trong thời gian qua bắt đầu được đền đáp tương xứng. Cơ hội thăng tiến đã ở ngay trước mắt khi cấp trên đã có ý cất nhắc.

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng và trôi chảy. Tử vi cho biết người tuổi này sẽ sớm đạt được bước tiến xa trên vận trình sự nghiệp. Cấp trên khen ngợi hết lời từ những biểu hiện xuất sắc trong công việc, qua đó bản mệnh có thêm động lực để tiếp tục con đường phía trước.

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thuận buồm xuôi gió. Con giáp này luôn muốn dồn hết sức mình để gặt hái những thành tựu rực rỡ và thay đổi cách nhìn nhận của người khác về mình. Dù thành công hay thất bại thì con giáp này cũng bình tĩnh đón nhận với hậu thuẫn chắc vững từ gia đình.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Đánh giá cao người tuổi Mùi ở khả năng xây dựng kế hoạch và sắp xếp công việc đâu ra đó. Các kế hoạch đã ấp ủ từ trước dần được đưa vào thực hiện, bước đầu có chút khó khăn nhưng đừng vội nản lòng.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra có chút trở ngại. Tử vi ngày mới dự đoán sẽ có một vài rắc rối tìm đến nhưng may mắn là không gây hậu quả nào nghiêm trọng. Người tuổi Thân hoàn toàn có thể kiểm soát được thế cục nếu như có sự tập trung cao độ.

Tuổi Dậu

Thời gian này khó tránh những rắc rối, sự cố phát sinh bất ngờ nên bản mệnh cần phải giữ cho mình sự bình tĩnh để không gây ra phiền phức nào. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cần nghĩ thêm các phương án thích hợp để đề phòng trường hợp xấu nhất.

Sự nghiệp tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không quá thuận lợi. Đặc biệt là trong quá trình giao tiếp, con giáp này dễ làm mích lòng người khác. Đường sự nghiệp vô tình bị cản trở bởi chính tính cách bướng bỉnh, khó thoả hiệp của những người này.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Xu hướng phức tạp hoá mọi việc do tính nhạy cảm khiến người tuổi này không ít lần rơi vào tình huống dở khóc, dở cười. Chưa kể là các suy nghĩ tiêu cực chỉ càng khiến cho bản mệnh thêm bi quan.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.