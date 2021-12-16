Những con giáp xui xẻo đủ đường nửa sau tháng 11 âm lịch, tiểu nhân lợi dụng, công việc đình trệ

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này dễ bị tiểu nhân lợi dụng, công việc đình trệ do xui xẻo đủ đường vào nửa sau tháng 11 âm lịch.

Tuổi Thân

Trong thời gian nửa sau tháng 11 âm lịch này do chuyện thị phi xảy đến khiến tuổi Thân dễ bị hiểu lầm, mang tiếng xấu, hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết chứ đừng nên hành động bốc đồng kẻo gây họa. Ngoài ra, những chú Khỉ cũng nên thận trọng để không bị tiểu nhân lợi dụng cơ hội hãm hại trong thời gian này.

Trên con đường tình duyên do tính cách của bản mệnh thường chán nản muộn phiền, cáu giận vô cơ, nên dễ khiến cho đối phương cảm thấy bí bách, áp lực khiến cho hai người ngày càng cách xa nhau.

Trong thời gian nửa sau tháng 11 âm lịch này do chuyện thị phi xảy đến khiến tuổi Thân dễ bị hiểu lầm, mang tiếng xấu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Năm 2021 là năm may mắn của người tuổi Dần, thế nhưng nử sau tháng 11 âm lịch lại là ngoại lệ. Công việc trì trệ, làm cật lực vẫn chẳng dư được đồng nào, bị kẻ xấu ném đá giấu tay nên Dần lao đao lắm bận, mệt mỏi vô cùng.

Thế nên, để giảm thiểu thiệt hại Dần cần bình tĩnh trước mọi điều, đừng vì một phút bốc đồng mà đưa ra những quyết định khiến bản thân phải hối hận. Chỉ cần vượt qua tháng xui xẻo này Dần sẽ lại may mắn hanh thông, hút cạn lộc trời.

Năm 2021 là năm may mắn của người tuổi Dần, thế nhưng nử sau tháng 11 âm lịch lại là ngoại lệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong thời gian tới, việc kiếm tiền của tuổi Ngọ khá khó khăn, thu nhập chỉ đủ chi tiêu chứ không tiết kiệm được là bao. Ngoài ra, bạn còn có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc. Trong thời gian này những người tuổi Ngọ hãy thận trọng trong những quyết định liên quan đến tài chính, chớ tin người quá dễ dàng.

Nếu muốn làm ăn kinh doanh, khai trương một cơ sở mới Sửu nên dời qua tháng sau, vì thời điểm này thật sự không phù hợp để bạn bắt đầu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-con-giap-xui-xeo-du-duong-nua-sau-thang-11-am-lich-tieu-nhan-loi-dung-cong-viec-dinh-tre-441848.html