Kiếp Tài cảnh báo, Tương Xung tác động, 3 con giáp này ngày 16/12/2021 tổn hại tiền của, tiểu nhân phá hoại

Tâm linh - Tử vi 15/12/2021 23:50

Tử vi ngày 16/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này tổn hại tiền của, tiểu nhân phá hoại vì Kiếp Tài cảnh báo, Tương Xung tác động.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 16/12/2021 cho thấy, tuổi Sửu nên chú ý tới những vấn đề liên quan tới chuyện tiền bạc bởi Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất mát, tổn hao trong ngày này là rất lớn. Bạn không nên cố theo đuổi những điều vọng tưởng viển vông mà đánh mất sự tỉnh táo trong việc đưa ra suy đoán.

Vì mải mê tìm cách kiếm tiền nên người làm công ăn lương có thể không mấy tập trung vào công việc trong hôm nay. Người một nơi nhưng đầu óc mải suy nghĩ tận đâu khiến hiệu suất sụt giảm, khó đảm bảo được tiến độ theo yêu cầu. Bạn có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu không tự chấn chỉnh bản thân.

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Sửu nên chú ý tới những vấn đề liên quan tới chuyện tiền bạc bởi Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất mát, tổn hao trong ngày này là rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của ngày 16/12/2021 hôm nay, tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Con giáp này tự cho rằng mình là người tài giỏi, có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai nên thường bỏ ngoài tai lời người khác.

Tuổi Mùi vốn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng nếu quá nóng vội, sẽ rất dễ gặp phải trở ngại và tốn thời gian để khắc phục hậu quả. Vì thế phải cố gắng tiết chế bản thân mình, nếu quá nóng vội mà hư chuyện thì sẽ tạo điều kiện cho tiểu nhân hãm hại.

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Con giáp này hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 16/12/2021 hôm nay, tương xung tác động, công việc của tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Chính cách cư xử nóng nảy, bốc đồng sẽ khiến mọi người thấy ác cảm, cho dù bản mệnh có đạt thành tích xuất sắc đi nữa.

Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để đầu tư. Con giáp này hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. Muốn làm giàu thì chớ nên nóng vội.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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