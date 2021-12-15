Sức khỏe 12 con giáp ngày 16/12/2021: Dần chú ý phổi, Tỵ cần quan tâm đến đường tiêu hóa

Về sức khỏe , tuổi Tý nên tránh gió tránh nắng, giúp lưng được ấm áp để lưu thông căn khí, tăng cường sức khỏe. Bạn hôm nay có thể đấm lưng, đấm lưng sẽ giúp khí huyết lưu thông, chấn hưng dương khí trong cơ thể. Giúp thận khỏe và đem lại nhiều sức lực cho cơ thể.

Thổ khí vượng còn gây ra những dấu hiệu bất lợi cho sức khỏe của con giáp này. Có thể do thời gian qua bạn đã phải chịu nhiều áp lực cộng thêm không chăm sóc bản thân đầy đủ nên cơ thể bắt đầu có những cảnh báo, cần thay đổi sớm để chuyển biến tình hình.

Về sức khỏe, tuổi Tý nên tránh gió tránh nắng, giúp lưng được ấm áp để lưu thông căn khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Về sức khỏe, tuổi Dần nên cẩn thận với các vấn đề về phổi và dạ dày của mình. Bạn nên ăn uống đầy đủ, hạn chế đồ uống có cồn hay là các loại chất kích thích khác. Phụ nữ tuổi Dần đang có thai lưu ý nếu là thời kỳ đầu thì hết sức cẩn thận, di chuyển nhẹ nhàng và đừng lao động quá sức.

Tuổi Mão

Tuổi Mão hôm nay chú ý rèn luyện cẳng chân, mắt cá, tích cực chạy bộ để lưu thông khí huyết, hạn chế uống rượu, đồ uống có cồn và ăn quá mặn thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Để tăng cường chức năng của gan và túi mật thì nên ăn các thức ăn như rong biển, đậu. Có thể chế biến muối chua làm gỏi để dễ ăn hơn.

Tuổi Thìn

Thổ khí vượng nhắc nhở bạn nên dành thêm thời gian để quan tâm tới sức khỏe của mình. Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút do bạn ôm đồm quá nhiều công việc cùng lúc. Buổi tối hãy dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình thay vì lo nghĩ quá nhiều đến đống giấy tờ sổ sách.

Tuổi Tỵ

Về sức khỏe, tuổi Tỵ có thể sẽ gặp phải một số vấn đề về đường tiêu hóa. Nguyên có thể đến từ tâm lý căng thẳng, hoặc cũng có thể là vì bạn ăn uống chưa đảm bảo vệ sinh. Những món ăn ngoài quán xá tuy rất hấp dẫn song cũng chứa nhiều nguy cơ, tuổi Tỵ cần cẩn thận và nên tìm hiểu kỹ trước khi đặt thức ăn trên mạng về nhà.

Về sức khỏe, tuổi Tỵ có thể sẽ gặp phải một số vấn đề về đường tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành tương sinh báo hiệu sức khỏe của những chú Ngựa cũng đang ở mức rất lý tưởng giúp bạn tràn đầy năng lượng để hoàn thành mọi việc. Tuy nhiên bạn vẫn cần chú ý kẻo bị chấn thương khi tham gia các hoạt động thể thao.

Tuổi Mùi

Sức khỏe tuổi Mùi hôm nay không được tốt, có biểu hiện lơ là, mất tập trung. Bạn có thể nghe thêm nhạc giao hưởng trong khi làm việc, được khoa học chứng minh là giúp tâm trí bám sát tốt hơn vào mục tiêu và nhiệm vụ. Ngoài ra, việc ăn thêm các loại thực thẩm tốt cho hệ thần kinh cũng sẽ giúp bạn hạn chế được các trường hợp xấu và tăng khả năng tư duy.

Tuổi Thân

Về sức khỏe, tuổi Thân nên nhớ rằng bất cứ cái gì cũng phải có mức độ, ăn ngủ và tập luyện. Mỗi ngày nên tập thể dục từ 30 phút đến 1 tiếng, có thể sử dụng những phương pháp đơn giản nhất, đi bộ, đi dạo 30 phút cũng được, đó là phương pháp đơn giản, kinh tế và hiệu quả nhất.

Tuổi Dậu

Tử vi tuổi Dậu ngày hôm nay khuyên bạn nếu làm việc lâu và cảm thấy nhức mỏi lưng, bạn có thể đấm lưng, đấm lưng sẽ giúp khí huyết lưu thông, chấn hưng dương khí trong cơ thể. Giúp thận khỏe và đem lại nhiều sức lực cho cơ thể.

Tuổi Tuất nên nhớ rằng ăn quá thừa dinh dưỡng cũng giống như trúng độc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên nhớ rằng ăn quá thừa dinh dưỡng cũng giống như trúng độc. Bạn hãy duy trì nguyên tắc ăn uống theo quy luật nhất định, mỗi ngày cần ăn một đĩa rau, ăn 2 trái cây, 3 muỗng dầu thực vật; Mỗi ngày 2 bát cơm hoặc tương đương 4 cái bánh bao. Mỗi ngày nên ăn đủ 5 nhóm thức ăn chứa đạm gồm thịt, cá, trứng, sữa, đậu với lượng thích hợp.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi hãy ghi nhớ nguyên tắc sau: Nên ăn 70-80% thực phẩm thực vật, chỉ nên ăn khoảng 20-30% thực phẩm động vật. Chúng ta hiện nay đang làm ngược lại, vì thế rất nhiều bệnh xuất hiện như béo phì, tiểu đường, thống phong...

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.