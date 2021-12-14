Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp này 17 ngày tới được lộc trời cho, tình tài viên mãng

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 23:25

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 17 ngày tới, 3 con giáp này 'Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai', được lộc trời cho, tình tài viên mãng.

Tuổi Tuất

Công việc kinh doanh của người tuổi Tuất trong 17 ngày tới bỗng nhận được vận may trời cho. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời thu về nhiều khoản tiền.

Chính vì thế bạn có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý. Không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi Tuất khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

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Công việc kinh doanh của người tuổi Tuất trong 17 ngày tới bỗng nhận được vận may trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thông minh, nhân hậu và sống vô lo vô nghĩ nên những khi giúp đỡ người khác Mão cũng chẳng hề tính toán. Chỉ cần sống đúng với lương tâm, không làm điều gì khiến bản thân cắn rứt thì Mão đã thấy hài lòng. Nhờ sự phúc hậu, thiện lương ấy nên con giáp may mắn này được bề trên hết lòng thương yêu, che chở.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm trong cuộc sống thì 17 ngày tới, con giáp giàu sang này sẽ được hái trái ngọt đời mình. Làm một hưởng mười, tiền ùa vào nhà chính là phúc phần trời đã an bài cho Mão.

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Sau những thăng trầm trong cuộc sống thì 17 ngày tới, con giáp giàu sang này sẽ được hái trái ngọt đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Lúc bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi thì quý nhân tự dưng xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn khiến bạn lấy lại tinh thần.

Tuy nhiên bạn đừng lo lắng, trong 17 ngày tới, cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cững từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận và nhận được nhiều khoản thu nhập.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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