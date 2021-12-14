Top 3 con giáp 'trở mình' nắm lấy vận may vào nửa cuối tháng 12, tài lộc rực rỡ, vạn sự hanh thông

Tử vi học có nói, tháng 12 là một tháng có nhiều triển vọng đối với tuổi Mão. Người khác khó khăn thế nào không biết nhưng những khó khăn của tuổi Mão luôn được giải quyết êm đẹp ổn thỏa. Chẳng may cuộc đời có bấp bênh sóng gió, họ cũng vượt qua được vì gặp được nhiều may mắn.

Nửa cuối tháng 12, tuổi Mão sẽ khổ tận cam lai, những sóng gió ngày trước đều sẽ vượt qua, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có sự cải thiện tích cực. Đặc biệt, cuối năm nay tuổi Mão sẽ có khả năng tìm được cơ hội đổi đời, thăng hoa viên mãn không ngừng.

Theo tử vi, nửa cuối tháng 12, con giáp này sẽ có sự biến chuyển lớn trong vận trình. Cụ thể, nhờ Thần Tài ưu ái mà tuổi Mùi sẽ có sự thăng hoa trong tài lộc. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng sẽ đều gia tăng được nguồn thu cho mình. Người làm kinh doanh tìm được cơ hội hợp tác, đầu tư, hướng đi mới, người làm công ăn lương được thăng chức hay nhận thưởng, tìm thêm được nguồn thu nhập phụ.

Vận may cũng sẽ giúp người tuổi Mùi thuận lợi hơn trong công việc. Mọi khó khăn, ngáng trở trong thời gian vừa qua sẽ được tháo gỡ. Nhìn chung, tới đây sẽ là khoảng thời gian đáng mong chờ với những chú Dê.

Theo tử vi, đường thăng tiến của người tuổi Ngọ khá rộng mở trong thời điểm cuối tháng 12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, đường thăng tiến của người tuổi Ngọ khá rộng mở trong thời điểm cuối tháng 12. Với sự nhanh nhẹn và tài trí của mình, bạn hoàn toàn có thể tự tay nắm bắt những cơ hội thăng chức, tăng lương đáng mơ ước. Quý nhân cũng xuất hiện trợ giúp bản mệnh, nhiều chuyện tưởng chừng phức tạp, rắc rối lại được giải quyết một cách nhanh chóng và đơn giản đến bất ngờ.

Thời điểm này, người làm công việc hành chính sự nghiệp dễ khẳng định được vị thế của mình hơn là những người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Nếu là người làm kinh tế, có lẽ bạn sẽ phải khó khăn, vất vả một chút thì mới nhận được thành quả xứng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.