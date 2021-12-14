Tình duyên 12 con giáp ngày 15/12/2021: Sửu thu hút, Thìn vô tâm, Tuất vô cùng hạnh phúc

Mộc - Kim xung khắc không tốt cho vận trình tình duyên của con giáp tuổi Tý đang độc thân, bạn thực sự không muốn thu hút sự chú ý của ai đó, bạn đơn thuần chỉ muốn tập trung cho công việc của mình mà thôi. Giữa các cặp đôi lúc này có khoảng cách do hai người thiếu thời gian tâm sự, chia sẻ.

Trên phương diện tình cảm, nhờ có tam hợp mà tuổi Sửu có sức hút với người khác giới hơn bao giờ hết, con giáp này cũng không hiểu vì sao có quá nhiều người quan tâm, để ý tới mình. Vận trình tình cảm đôi lứa lúc này mặn nồng, có nhiều cặp đôi nhân cơ hội này ra mắt gia đình hai bên.

Trên phương diện tình cảm, nhờ có tam hợp mà tuổi Sửu có sức hút với người khác giới hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mộc Kim xung khắc không tốt cho vận trình tình cảm của người độc thân, con giáp này thực sự không muốn thu hút sự chú ý của ai đó, chỉ đơn thuần muốn tập trung cho công việc của mình mà thôi. Giữa các cặp đôi lúc này có khoảng cách do hai người thiếu thời gian tâm sự, chia sẻ.

Tuổi Mão

Tình yêu giảm đi muôn phần trắc trở và chông gai, những người yêu nhau đến cuối cùng cũng về với nhau. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào và thắm thiết khiến người khác không khỏi cảm phục, ghen tỵ.

Tuổi Thìn

Đối phương bao dung và cảm thông với những khó khăn, áp lực mà bản mệnh đang trải qua do công việc mang đến. Tuy nhiên, đáp lại sự chân thành, kiên nhẫn của nửa kia lại là những lời lẽ không mấy hay ho từ con giáp này.

Tuổi Tỵ

Cục diện tam hợp hối thúc tuổi Tỵ mong muốn làm điều gì đó thật dễ thương cho một nửa của mình, tuy nhiên đó không phải là lý do khiến cho con giáp này gạt bản thân sang một bên và chỉ chăm chăm cho đối phương. Hãy yêu thương chính mình trước khi có thể yêu thương bất cứ ai ngày.

Tỵ mong muốn làm điều gì đó thật dễ thương cho một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

May mắn có quý nhân che chở mà mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi giảm được những mâu thuẫn, cãi vả gay gắt. Tuổi Thìn lẫn nửa kia nên hạ thấp cái tôi, có chuyện gì cũng nên bình tĩnh và thẳng thắn chia sẻ với nhau thay vì cố chấp giành phần hơn về mình.

Tuổi Mùi

Trải qua vô vàn sóng gió và trở ngại thì các cặp đôi dần có sự tôn trọng, thấu hiểu và bao dung nhau hơn. Tương lai không thể đoán định trước nên hãy sống và yêu hết mình trong khoảnh khắc hiện tại.

Tuổi Thân

Tam Hợp dự báo con giáp tuổi Thân đã vô tình gây thương nhớ cho ai đó, có thể là người mà bạn không ngờ tới. Với người đang yêu nên có buổi hẹn hò thật lãng mạn, dễ thương bên nhau trong ngày này. Đó là cơ hội để tình yêu của hai người được thăng hoa.

Tuổi Dậu

Vẻ quyến rũ của con giáp tuổi Thân thu hút người khác giới vì thế nhớ tận dụng thật tốt sức mạnh vô hình mà bạn đang có để sớm tìm được nhân duyên của mình. Thế nhưng, các cặp đôi hãy cẩn thận kẻo nguy cơ có người thứ 3 xuất hiện, nhất là khi hai người đang giận dỗi nhau.

Vẻ quyến rũ của con giáp tuổi Thân thu hút người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chuyện tình cảm hôm nay rất yên ấm, hạnh phúc. Tuổi Tuất biết những gì thật sự quan trọng trong trái tim của bạn. Bạn bắt đầu mỗi ngày với ý định chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu muốn đem ánh sáng chiếu rọi lên người khác, đầu tiên bạn cũng phải biết cách tỏa sáng ánh sáng thuộc về riêng mình.

Tuổi Hợi

Ngũ hành xung khắc cũng khiến đường tình duyên của tuổi Hợi không được như ý muốn. Trong thời điểm nhiều khó khăn hiện tại, đối phương chẳng những không thông cảm mà còn liên tục trách móc vì bạn không dành nhiều thời gian cho người ấy, có lẽ mối quan hệ của hai bạn sẽ khó duy trì nếu không vượt qua được nút thắt này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.