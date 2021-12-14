Tài Tinh ghé thăm, Chính Tài gõ cửa, 3 con giáp này ngày 15/12/2021 tài lộc tịnh vượng, mọi sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 23:15

Tử vi này ngày 15/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này tài lộc tịnh vượng, mọi sự hanh thông vì Tài Tinh ghé thăm, Chính Tài gõ cửa.

Tuổi Mão

Cát tinh dự báo, hôm nay là một khởi đầu mới đầy thú vị và sáng tạo cho tuổi Mão, nhất là khi con giáp này nỗ lực làm việc dưới mọi áp lực. Đây chính là cơ hội tốt để khám phá và trải nghiệm, thế nên đừng e dè hay sợ hãi bất cứ điều gì.

Cục diện Thổ Kim tương sinh còn hỗ trợ cho các kế hoạch tiền bạc của tuổi Mão thêm phần suôn sẻ, có thể ai đó chỉ cho con giáp này đi đúng hướng trong việc đầu tư, kinh doanh, giúp gia tăng thu nhập, bản mệnh có thể nghe và làm theo gợi ý này, áp dụng vào thực tế công việc của mình luôn.

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Cát tinh dự báo, hôm nay là một khởi đầu mới đầy thú vị và sáng tạo cho tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tài tinh ghé thăm cho thấy tuổi Dậu có khoản tiền kha khá, có thể là người khác cho hoặc con giáp này kiếm thêm từ nghề phụ. Nhìn chung, ngày may mắn về tài chính vì nếu có khó khăn cũng được giúp đỡ ngay lập tức, thế nhưng tử vi khuyên bản mệnh đừng nhờ dựa vào người khác quá.

May mắn liên quan tới tiền bạc do cục diện tam hợp mang tới trong ngày này. Tuy nhiên đây không nên là lý do để con giáp này trở nên chủ quan và bất cẩn đâu. Nhất là những ai có nhiều tiền đừng để lộ thông tin kẻo có kẻ xấu muốn tìm cách hãm hại mình để lấy tiền.

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Chính Tài mang tới tài lộc, tin vui về tiền bạc cho con giáp tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày 15/12/2021 cho thấy, Chính Tài mang tới tài lộc, tin vui về tiền bạc cho con giáp tuổi Tỵ hoặc đơn giản là bạn bắt đầu có được những thói quen tốt về tiền. Một số người còn nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền kha khá, biết hạn chế chi tiêu những món đồ không cần thiết.

Thiên Tài nâng đỡ giúp người tuổi Tỵ có thể tiếp cận cơ hội kiếm tiền và cho thấy vận may đang ở trước mắt. Quan trọng nhất ở đây là thử hỏi bạn đã đủ năng lực để nhận diện và theo đuổi mục tiêu của mình không đã, nếu chưa thì hãy thử khởi động ngay từ bây giờ xem sao.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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