Nửa cuối tháng 12, 3 con giáp này xui xẻo đủ đường, tiền bạc hao hụt, của cải thất thoát

Người tuổi Sửu sẽ lĩnh đủ thị phi trong nửa cuối tháng 12 do tính hấp tấp, làm việc không chuyên nghiệp. Bạn luôn mắc sai lầm và những sai lầm lần này không thể cứu vãn được. Theo đó, bạn đã làm thiệt hại của công ty một khoản lớn, cấp trên dù dễ tính cũng không buông tha cho bạn.

Cùng với đó, khoảng thời gian này người tuổi Sửu cũng sẽ không rõ ràng trong chuyện tiền bạc, bạn hay vay mượn nhập nhằng đến lúc không biết cho ai vay và vay ai. Người này đòi người kia đòi gây phật ý, mất tình cảm.

Trong khoảng nửa đầu tháng 12, mọi việc có vẻ như thuận lợi hơn nhưng về những ngày cuối tháng thì lại kém hơn thấy rõ. Bạn sẽ có những mất mát và tổn thất. Đặc biệt là trong tuần cuối cùng của tháng 12, bạn sẽ khó lòng có thêm thu nhập.

Ngoài ra, Quan Phù có thể tạo ra những rắc rối về giấy tờ, liên quan đến pháp luật. Tuổi Hợi cần thận trọng trước khi đặt bút ký giấy tờ hay bất kỳ một loại văn bản nào. Cần phải rà soát không được xảy ra sai sót, sai một ly đi một dặm. Bạn sẽ phải trả giá cực đắt, có thể bị giáng chức, mất việc, mất hết mọi thứ trong chớp mắt mà còn vướng đến vòng lao lý.

Nửa cuối tháng 12 của người tuổi Tý không được sáng sủa cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nửa cuối tháng 12 của người tuổi Tý không được sáng sủa cho lắm. Người tuổi Tý cần hết sức thận trọng với các mối quan hệ của mình vì trong tháng này bạn rất dễ xảy ra xung đột với người thân bạn bè. Không chỉ vậy, trong tháng củ mật sự nghiệp của bạn cũng gặp không ít khó khăn, người tuổi Tý cần thật chú ý để tránh việc công sức cả năm qua đổ xuống sông xuống biển hết nhé.

Ngoài ra, bạn thường xuyên bị mắc những bệnh vặt vãnh kéo dài dai dẳng gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc. Người tuổi Tý nên tăng cường tập thể thao để tránh rơi vào tình trạng tiền mất tật mang do vấn đề sức khỏe gây ra nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.