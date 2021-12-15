Tình duyên 12 con giáp ngày 16/12/2021: Sửu rực rỡ, Thìn cần mạnh dạn hơn

Người tuổi Tý có sự chủ động và tích cực trong việc thể hiện tình cảm với nửa kia nên có được những bước tiến mới trong mối quan hệ. Nhưng để duy trì tình yêu được lâu dài thì cần sự nỗ lực, cố gắng từ cả hai phía.

Vận trình tình duyên có bước chuyển mình rực rỡ. Quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp người độc thân tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Những người đã lập gia đình đang đắm chìm trong vô vàn ngọt ngào, lãng mạn.

Người tuổi Tý có sự chủ động và tích cực trong việc thể hiện tình cảm với nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mối quan hệ tình cảm của tuổi Dần với nửa kia giữ được sự ổn định, hài hoà. Mặc dù đó là sự kết hợp của hai cái tôi cá nhân ngất ngưỡng nhưng may mắn là cả hai người đều biết tự kiểm soát bản thân để dung hoà với nửa còn lại.

Tuổi Mão

Những mâu thuẫn, hiểu lầm dần lắng xuống và mở ra cho con giáp này những cơ hội yêu đương mới. Đây là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm của mình vì cơ hội tìm thấy sự đồng điệu ở đối phương là rất lớn.

Tuổi Thìn

Ngày vượng duyên nên Thìn hãy năng đi chơi, gặp gỡ bạn bè để tìm kiếm nhân duyên cho mình nhé. Còn nếu bản mệnh đã có đối tượng rồi thì cũng đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm, đôi lúc sự chủ động sẽ giúp mối quan hệ của cả hai thêm phần ngọt ngào và bền vững hơn đấy.

Tuổi Tỵ

Có Lục Hợp tương trợ, tuổi Tỵ có được động lực tinh thần khá lớn khi tình cảm khá hài hòa, tốt đẹp, tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng, thắm thiết. Bản mệnh và nửa kia của mình tìm được tiếng nói chung, thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Đây cũng là điều khiến cả hai người cùng mạnh mẽ và phát triển hơn.

Có Lục Hợp tương trợ, tuổi Tỵ có được động lực tinh thần khá lớn khi tình cảm khá hài hòa, tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hỏa sinh Thổ giúp tình yêu thăng hoa càng khiến tâm trạng những chú Ngựa thêm vui vẻ. Đối phương luôn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Cả hai đều cố gắng vun vén và gìn giữ hạnh phúc hiện tại của mình.

Tuổi Mùi

Thổ sinh Kim còn giúp các mối quan hệ tình cảm của người tuổi này tương đối hài hòa, mang đến nhiều thuận lợi, tạo điều kiện làm việc tốt nhất. Con giáp này lại là người khéo léo, giỏi ăn nói nên có thể phát triển ở các lĩnh vực như bán hàng, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn… sẽ rất thành công.

Tuổi Thân

Cục diện Hỏa sinh Thổ cho thấy, bản mệnh là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên trong gia đình. Con giáp này luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình để vợ chồng cùng thảo luận đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Tuổi Dậu

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia lại không mấy yên ấm, đôi bên thường xuyên bất đồng ý kiến. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn và học cách bao dung cho những khuyết điểm đối phương.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia trao đổi thẳng thắn với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí tính đến những chuyện xa xôi hơn.

Tuổi Hợi

Về phương diện tình cảm, trong gia đình, tuổi Hợi thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Tử vi khuyên bản mệnh hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc mọi người chiều theo ý mình là hiển nhiên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.