Hung tinh cản trở, Thiên Quan ám hại, 3 con giáp này ngày 15/12/2021 bị tiểu nhân hãm hại, vạn sự không may

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 23:35

Tử vi ngày 15/12/2021 cho thấy, 3 con giáp này bị tiểu nhân hãm hại, vạn sự không may vì hung tinh cản trở, Thiên Quan ám hại.

Tuổi Thìn

Tử vi ngà 15/12/2021 cho thấy, hung tinh cản trở cũng là lúc tuổi Thìn cần phải tăng khả năng để có thể nhìn nhận mọi việc ở nhiều góc độ đa chiều. Dường như con giáp này đang xem xét ở góc độ quả tiêu cực, bi quan, và điều này sẽ khiến bản mệnh gặp khó khăn.

Ngũ hành xung khắc là lời cảnh báo về tình hình tài chính của bản mệnh, có nhiều người tổng kết và nhận ra rằng trong năm qua không tích lũy được bao nhiêu. Con giáp này cảm thấy khó khăn hơn khi ngày Tết cận kề, bản mệnh cần tập trung giải pháp hơn vào vấn đề của mình.

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Ngũ hành xung khắc là lời cảnh báo về tình hình tài chính của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên xuất hiện cho thấy con giáp tuổi Tuất đừng vì mấy lời góp ý mà vội giận dữ vì trong đó có những người có ý tốt cho dù tiểu nhân đang lăm le lợi dụng nó để cố tình hạ bệ bạn xuống. Đây là ngày mà ai đó sẽ dành cho bạn những lời chỉ trích nặng nề, nhưng nên lắng nghe để phân biệt đâu là thật giả lẫn lộn nhé.

Thiên Quan khiến con giáp tuổi Tuất buồn phiền vì những rắc rối đang vướng phải. Thay vì chỉ biết sống cho hiện tại, nên hướng đến một cái nhìn rộng mở hơn về tương lai, từ đó biết mình cần phải làm gì. Cuộc sống đâu chỉ là sống cho những ngày trước mắt, phải không nào.

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Ngọ trước khi dấn thân làm bất cứ việc gì nên có suy nghĩ đến tính hậu quả của vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày 15/12/2021 cho thấy, tuổi Ngọ trước khi dấn thân làm bất cứ việc gì nên có suy nghĩ đến tính hậu quả của vấn đề, và xem xét xem những hành động ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh mình. Đặc biệt, trong đầu tư tài chính, đòi hỏi con giáp này phải có sự nghiên cứu thật kỹ lưỡng.

Chịu ảnh hưởng của Thiên Quan hung tinh ám hại, những chú Ngựa cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói nếu không muốn vướng phải những rắc rối trong các mối quan hệ công sở. Đôi khi chỉ là lời nói đùa nhưng được buông ra không đúng lúc, bạn sẽ phải chịu những hậu quả không ngờ tới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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