Top 3 con giáp xui xẻo nhất trong 17 ngày tới, dễ vướng họa lao lý, bị kẻ xấu lừa gạt, thất thoát tiền bạc không nhỏ

Trong 17 ngày tới này, bản mệnh cần làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng họa lao ngục. Thêm nữa, nếu muốn vận trình có những dấu hiệu tích cực hơn thì bạn nên mở rộng các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là các mối quan hệ giúp ích cho sự nghiệp.

Trên phương diện kinh tế, tử vi cho thấy người tuổi Thìn làm ở lĩnh vực liên quan đến các ngành dịch vụ, du lịch hay giải trí gặp nhiều khó khăn. Thời điểm này cũng cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản , chứng khoán, vay nặng lãi… Chớ nên để sự thiếu hiểu biết khiến bạn gặp rủi ro.

Thời gian này bạn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, hạn chế những câu khó nghe kẻo người khác cảm thấy mất lòng nhé. Bạn nên hiểu, người quan trọng với mình mới là người đáng để bạn quan tâm, còn những mối quan hệ bình thường thì đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của họ.

17 ngày tới là thời gian vô cùng khó khăn đặc với con giáp tuổi Tý. Có thể chỉ vì một câu nói vô tình rồi đến tai sếp mà bạn mất đi những thứ lẽ ra thuộc về bạn. Tiền bạc bị kẻ khác lợi dụng mà đó là người bạn vốn tin tưởng. Cần phải bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại các mối quan hệ của mình kẻo “tiền mất tật mang” nhé.

17 ngày tới, có nhiều hung tinh tác động, tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc, tạo thành thất bại khá nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời điểm 17 ngày tới, có nhiều hung tinh tác động, tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc, tạo thành thất bại khá nặng nề. Tài lộc của con giáp này cũng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn, vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài.

Bên cạnh đó, bản mệnh cần tránh xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống mà không muốn lao động, cống hiến. Vận đào hoa không vượng, đường tình duyên của tuổi Dậu lận đận. Người độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý, cho dù có chủ động hơn thì cũng ít có cơ hội níu giữ người khác ở bên mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.