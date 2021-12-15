Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 16/12/2021: Tý bất ổn, Mùi tiến triển, Tuất vô cùng thuận lợi

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Tuổi Tý mất nhiều thời gian cho việc hoà hợp với mọi người xung quanh, kết quả không được như mong muốn dễ khiến bản mệnh nản lòng và muốn bỏ cuộc giữa chừng. Song, con giáp này nhanh chóng vực dậy tinh thần và có sự đột phá đáng kể.

Đây không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này chuyển đổi công việc hay mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Ngoài ra, tử vi còn dự báo người tuổi Sửu dễ mắc sai lầm bởi sự chủ quan, cẩu thả trong giai đoạn này.

Đây không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này chuyển đổi công việc hay mở rộng quy mô làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Khả năng lãnh đạo gặp thời cơ tốt nên được phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp tin tưởng, tuổi Dần như được tiếp thêm động lực để đối diện với những thách thức nối tiếp nhau phía trước.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng. Sự thông minh và nhanh trí là hai yếu tố quan trọng góp phần vào những bước nhảy vọt ngoạn mục của người tuổi Mão. Bên cạnh đó, con giáp này đừng quên gửi lời cảm ơn tới những người đã hết lòng giúp đỡ mình trong giai đoạn khó khăn.

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp trong ngày khá vững vàng, càng làm càng hăng say vì bản mệnh tìm ra được cách thức hợp lý nhất tiết kiệm được cả thời gian và sức lực. Bên cạnh đó con giáp này cũng biết phân bổ và tận dụng nguồn lực bên ngoài nên không gây áp lực quá lớn cho mình.

Tuổi Tỵ

Vì mải mê tìm cách kiếm tiền nên người làm công ăn lương có thể không mấy tập trung vào công việc trong hôm nay. Người một nơi nhưng đầu óc mải suy nghĩ tận đâu khiến hiệu suất sụt giảm, khó đảm bảo được tiến độ theo yêu cầu. Bạn có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nếu không tự chấn chỉnh bản thân.

Vận trình sự nghiệp không gặp phải trở ngại hay áp lực nào quá lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp không gặp phải trở ngại hay áp lực nào quá lớn. Bạn luôn biết cách kết nối với mọi người nên dù gặp khó khăn cũng có người đứng ra giúp đỡ kịp thời. Đặc biệt là mỗi khi phải làm việc nhóm, con giáp này lại càng cho thấy vai trò không thể thay thế trong tập thể.

Tuổi Mùi

Công việc tiến triển đáng mừng kéo theo tài lộc, tiền bạc nhờ đó mà rủng rỉnh hơn, bạn có thể thoải mái chi tiêu. Bên cạnh đó, tuổi này cũng có thể tập tành kinh doanh ngay từ hôm nay, thời điểm cuối năm rất thuận lợi để buôn bán, làm gì cũng ra tiền.

Tuổi Thân

Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến, tiền bạc thu hoạch dễ dàng, nhưng cũng không nên quá cao vọng. Không nên chê các món lợi nhỏ, bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan

Tuổi Dậu

Trên phương diện tài vận, Tuổi Dậu nếu muốn cải thiện thu nhập hiện tại thì nhớ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam làm tất cả mọi thứ. Có như vậy bạn mới có thể chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, tranh thủ nắm bắt cơ hội không phải thường xuyên đến với mình.

Những quyết định của Tuổi Tuất trong thời gian qua đều đang đúng hướng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của Tuổi Tuất trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Để sự nghiệp vững chắc hơn con giáp này nên quan tâm tới nhiều phương diện khác. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.