Nửa sau tháng 11 âm lịch, 3 con giáp này túi rủng rỉnh tiền, may mắn cực độ, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi tiết lộ rằng tuổi Tỵ chính là 1 trong những con giáp may mắn nhất nửa sau tháng 11 âm lịch này đó. Những hy sinh, những cố gắng và nỗ lực trước đó của bản mệnh giờ sẽ mang về những thành quả rực rỡ. Thành quả có thể xuất hiện ngay tức khắc 1 lượt, cũng có thể từ từ hiện ra, mang niềm vui kéo dài tới cuối tháng cho con giáp này, hãy chuẩn bị tinh thần để đón tin vui ngay đi nhé.

Bản mệnh trước giờ là người có tham vọng, luôn cố gắng để phấn đấu cho mục tiêu đã định, không ngừng nghỉ dù có mệt nhọc đến đâu. Với những người nỗ lực nhiều đến thế, ông Trời cũng sẽ nhìn thấy cả thôi. Những xui xẻo đã lùi xa, cuối tháng này là thời điểm mà bản mệnh thoải mái tận hưởng những điều may mắn. Vận khí không tồi, thậm chí càng về cuối tháng lại càng tốt hơn nên con giáp này làm gì cũng như được trợ lực, thành công ngay trong tầm tay.

Tử vi học có nói, trong năm 2021 này, cuộc sống tuổi Tuất có nhiều biến động, tuy rằng không có nhiều ảnh hưởng tiêu cực nhưng mọi thứ dường như giậm chân tại chỗ, không có bước phát triển. Tuy nhiên, vào những tháng cuối năm tới đây, tuổi Tuất sẽ tìm được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống hiện tại.

Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận, tất cả đều có thay đổi tích cực. Có thể trong một thời gian ngắn tuổi Tuất không thể làm giàu, nhưng việc tích gió thành bão sẽ xảy ra và thời gian tới tuổi Tuất sẽ tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.

Cuối tháng 11 này, tuổi Thìn đánh dấu sự trở lại một cách ngoạn mục hơn vào dịp cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn phần lớn là những người có tinh thần trách nhiệm rất cao, được người khác tin tưởng và nể trọng trong cuộc sống. Trong nửa sau tháng 11 âm lịch này, theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thìn là một trong những con giáp may mắn nhất về đường tài lộc, nhất là trong chuyện kinh doanh, khi họ kết hợp với người tuổi Tý hoặc tuổi Thân.

Cuối tháng 11 này, tuổi Thìn đánh dấu sự trở lại một cách ngoạn mục hơn vào dịp cuối năm. Tử vi học có nói, nửa sau tháng 11 âm, tuổi Thìn gặp vận đỏ, cuộc sống có nhiều tin vui, công danh sự nghiệp phát triển rực rỡ mà cuộc sống riêng tư cũng vô cùng ấm êm, hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.