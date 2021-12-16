Cục diện xung khắc, tương hại nhắc nhở, 3 con giáp này ngày 17/12/2021 gặp mệnh hao tài, tiểu nhân lợi dụng

Theo tử vi ngày 17/12/2021 cho thấy, cục diện xung khắc dự báo tình hình tiền bạc của tuổi Mùi không như ý, do đó bản mệnh chớ nên chủ quan. Con giáp này cần tính toán kỹ các khoản chi tiêu, ngoài ra, nên cố gắng tránh những rắc rối liên quan việc cho vay mượn tiền.

Ngoài ra, cục diện Mùi Tý Tương Xung là điềm báo tranh cãi có thể xảy ra trong hôm nay với người tuổi Mùi. Bạn cần điều chỉnh bản thân sao cho luôn ở trạng thái tốt nhất, giữ sự khiêm tốn lễ độ và hòa nhã, bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng để tránh xa phiền toái không cần thiết.

Tử vi ngày 17/12/2021 cho thấy, cục diện tương hại nhắc nhở tuổi Thân tỉnh táo kẻo bị kẻ xấu làm hại hoặc lợi dụng. Có những người có thể tỏ ra thân thiện với con giáp này nhưng thực ra là có mục đích riêng, khuyên bản mệnh đừng quá nhiệt tình với mọi người, tránh để tiểu nhân lợi dụng hay hãm hại.

Nếu tuổi Thân cảm thấy khó khăn khi rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan nào đó mà hung tinh đưa tới thì hãy cố gắng để tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh, hoặc cho mình được bước lùi lại để xem xét mọi việc ở bức tranh tổng thể, trước khi có quyết định của riêng mình. Đừng vội vàng, hấp tấp trước mọi quyết định.

Cục diện tương hại nhắc nhở tuổi Thân tỉnh táo kẻo bị kẻ xấu làm hại hoặc lợi dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 17/12/2021 cho thấy, mọi việc không thực sự suôn sẻ, tuổi Tuất nên xem xét mọi việc với thái độ thận trọng, không vội vàng, hấp tấp. Đây cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến con giáp này dễ gây ra sự cố liên quan tới tiền bạc nữa.

Tuổi Tuất được nhắc nhở hãy nhớ sai một ly sẽ đi một dặm. Con giáp này cần quan sát các tín hiệu để biết những thông điệp mà mình được mách bảo, từ đó sẽ biết mình cần phải làm gì cho phù hợp. Đừng vội vàng tin cậy vào những cảm nhận ban đầu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.