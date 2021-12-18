Tình duyên 12 con giáp ngày 19/12/2021: Tý tốt đẹp, Thìn không may, Tuất đối diện rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 18/12/2021 22:53

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 19/12/2021 cho thấy, Tý tốt đẹp, Thìn không may, Tuất đối diện rạn nứt.

Tuổi Tý

Đường tình duyên gặp Thực Thần cát tinh nên có nhiều tín hiệu tốt, những mâu thuẫn trong gia đình của Tý được giải quyết êm xuôi. Hội những người độc thân nhờ sự dịu dàng và biết đối nhân xử thế nên dễ được người khác phái quan tâm chăm sóc khiến bạn cảm thấy vui vẻ của bạn.

Tuổi Sửu

Thật may vì hai hành Thổ tương hòa nên đường tình cảm không đến nỗi tệ. Đừng tin vào lời của người ngoài châm chọc cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình bạn, hãy cứ tin tưởng và thẳng thắn với nhau thì gia đình luôn yên ấm. Các cặp đôi thì khá hòa hợp, hai bạn là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

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Vận tình cảm lại không được như ý do Mộc khắc Thổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận tình cảm lại không được như ý do Mộc khắc Thổ. Hôm nay là ngày nghỉ nhưng tâm trạng của bạn không ổn cho lắm nên dễ xảy ra xung đột với người thân, bạn bè. Dần khó lòng thông cảm được với những lý do mà người khác đưa ra, không chịu nghe lời của bất cứ ai, khăng khăng theo ý mình.

Tuổi Mão

Mặt tối nhất trong ngày là tình cảm, theo ngũ hành Mộc khắc Thổ khuyến khích bạn ở nhà an phận, đừng hẹn hò trong hôm nay dù là cuối tuần. Mão nên chấn chỉnh lại thái độ đối nhân xử thế của mình, đồng thời bạn có thể nói chuyện, tâm sự với bạn bè để giúp giải tỏa căng thẳng.

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm trong ngày ngũ hành xung khắc lại không được may mắn như công danh và tài lộc. Tình yêu chưa đủ lớn nên khi xuất hiện rào cản, hai người đều mất lòng tin về đối phương khiến rạn nứt rất khó hàn gắn.

Tuổi Tỵ

Thời điểm con giáp này tập trung cho công việc chính là lúc tỏa ra sức hút vô cùng khó cưỡng, đặc biệt là với người khác phái. Đào hoa nở rộ bất ngờ, rất có thể người độc thân sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình.

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Thổ Mộc xung khắc cho thấy đôi lứa khắc khẩu bởi những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống ngày thường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thổ Mộc xung khắc cho thấy đôi lứa khắc khẩu bởi những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống ngày thường. Dường như hai người chỉ cần cái cớ để xả hết những cơn bực tức trong lòng ra. Chớ để mọi chuyện đi quá xa kẻo rạn nứt rất khó hàn gắn.

Tuổi Mùi

Ngũ hành xung khắc gây nên sóng gió cho chuyện tình cảm của con giáp này. Cả bản mệnh và người ấy đều có những nghi ngờ trong lòng, nhưng thay vì chọn cách trò chuyện thẳng thắn, hai người lại giữ trong lòng và để những suy diễn che mờ lý trí, khiến mâu thuẫn nổ ra.

Tuổi Thân

Cục diện Hỏa sinh Thổ rất có lợi cho người độc thân cầu tình duyên. Đã tới lúc con giáp này để vết thương lòng trôi vào quá khứ, không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình nữa. Có như vậy, trái tim bản mệnh mới có thể rung động và tìm được hạnh phúc đích thực cho mình.

Tuổi Dậu

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, tuổi Dậu có thể giải quyết được những khúc mắc trong chuyện tình cảm. Con giáp này và nửa kia có những vấn đề chưa thể thỏa thuận được thì hôm nay đã tìm ra được cách dung hòa cho cả hai, hóa giải những hiểu lầm.

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Trên phương diện tình cảm, cục diện tương xung là nguyên nhân chủ yếu gây nên những rạn vỡ trong tình cảm gia đình của tuổi Tuấ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trên phương diện tình cảm, cục diện tương xung là nguyên nhân chủ yếu gây nên những rạn vỡ trong tình cảm gia đình của tuổi Tuất. Vợ chồng thiếu chia sẻ, không thực sự thông cảm với những nỗi niềm của nhau nên không khí gia đình rất nặng nề, căng thẳng.

Tuổi Hợi

Ngày ngũ hành tương sinh, bản mệnh có được những khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình, bỏ qua những mâu thuẫn, cãi vã trước đó để tận hưởng một ngày êm đềm. Nhưng người độc thân lại chẳng được thuận lợi như vậy. Khoảng cách giữa con giáp này và người thầm mến khó xóa nhòa bản mệnh mang nỗi bứt rứt trong lòng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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