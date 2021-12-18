Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 19/12/2021: Dần thành công, Thìn không thuận lợi, Dậu như ý

Tâm linh - Tử vi 18/12/2021 23:02

Tử vi về công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 19/12/2021 cho thấy, Dần thành công, Thìn không thuận lợi, Dậu như ý.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra khá hanh thông. Sự thông minh, nhạy bén và nắm bắt thời cơ tốt là bước đệm vững chắc giúp bản mệnh dễ dàng thăng tiến trong tương lai. Tuy nhiên, đừng quên tham khảo ý kiến của những người đi trước trong những quyết định quan trọng.

Tuổi Sửu

Tính cách siêng năng, chăm chỉ và chịu thương chịu khó đem lại cho người tuổi Sửu cảm tình rất lớn từ cấp trên. Con đường công danh bổng lộc, sự nghiệp thành đạt rộng mở trước mắt, bản mệnh nên tỉnh táo để có những sự lựa chọn hợp tình hợp lý.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có nhiều cơ hội thành công hơn nhờ có quý nhân chiếu mệnh. Tuy nhiên, bản mệnh không nên mất cảnh giác trước các mối quan hệ xung quanh vì dễ bị lừa gạt và bội tín, gây mất uy tín danh dự.

Tuổi Mão

Dường như những vướng mắc, khó khăn trong công việc đều từng bước được tháo gỡ nhờ khả năng sắp xếp công việc khoa học của con giáp này. Tuy nhiên, tuổi Mão tránh nên chủ quan mà quên cố gắng, nỗ lực hơn trong công việc.

Tuổi Thìn

Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Vận khí không được hanh thông cho nên Tuổi Thìn trước khi làm việc gì trong ngày hôm nay cũng nên suy tính trước sau thật cẩn thận, tránh gặp phải tình trạng xôi hỏng bỏng không.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 19/12/2021 cho thấy, Tuổi Tỵ được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ rất dễ cảm thấy bất an, khó chịu vì những rắc rối trong công việc. Con giáp này cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn. Nếu không trực tiếp giải quyết những vấn đề đang tồn đọng thì bản thân có thể đánh mất lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi ngày 19/12/2021 cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung, nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn.

Tuổi Thân

Là người biết cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tuổi Thân có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà không cần tiêu tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, đừng nghĩ ai giúp mình cũng đều có ý tốt và đặt niềm tin tuyệt đối vào họ.

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra như ý. Các kế hoạch đều được tiến hành đúng với quỹ đạo mong muốn nhờ khả năng quan sát, nắm bắt thời cơ nhạy bén. Tuy nhiên, tuổi Dậu nên giữ thái độ ham học hỏi, cầu tiến và không ngừng nỗ lực để có những bước tiến xa hơn nữa.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ttrong lĩnh vực xây dựng sự nghiệp, Tuổi Tuất có phần thể hiện những suy nghĩ dựa vào cảm tính nên gặp phải khá nhiều sự cản trở, phản đối của những người xung quanh. Con giáp này không đủ sáng suốt và tỉnh táo để vượt qua những biến cố trước mắt, rất có thể sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Hãy học cách nâng cao năng lực của bản thân thêm nữa, đó là phương pháp tốt nhất để vươn tới thành công.

Tuổi Hợi

Vận trình của Tuổi Hợi trong ngày này cho thấy nếu bạn một mình đơn độc thì rất là bất lợi, khó thành công. Bạn cần phải nương nhờ sức của người khác và cần có quý nhân dìu dắt, nâng đỡ mới đạt được thắng lợi. Việc mưu tính của Tuổi Hợi cần phải có sự hợp sức, chung lòng của nhiều người thì mới thuận lợi và thành công.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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