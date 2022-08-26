Từ giờ đến Tết Trung Thu (26/8 - 10/9), Thần Tài gọi tên 3 con giáp lưng tựa núi vàng, may mắn 'tự gõ cửa', gom hết tài lộc về nhà, bao nhiêu tiền tài, của cải kéo nhau vào túi, giàu sang cực đỉnh

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 06:00

Khoảng thời gian này, 3 con giáp dưới đây được ban lộc, làm đâu trúng đó, tay trái ôm núi vàng, tay phải ôm núi bạc, vận trình suôn sẻ, tài lộc thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Từ giờ đến Tết Trung Thu, người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội làm giàu bất ngờ, đổi đời chỉ sau một đêm, Thần Tài sẽ chiếu cố người tuổi này, thu nhập dự kiến sẽ tăng lên đáng kể có thể tăng gấp vài lần.

Người tuổi Tỵ được vận may chào đón, vận trình hanh thông, tạm biệt cuộc sống thiếu thốn tiền bạc, vận trình của người tuổi Tỵ ngày càng ổn định, được quý nhân giúp đỡ. Mặt khác cũng nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, bạn bè bằng thực lực của mình, Tỵ sẽ giành được những cơ hội mới để phát triển tốt hơn.

Được Thần Tài ban lộc, được sao may mắn chiếu mệnh nên con đường công danh tài lộc của những người tuổi Tỵ trong khoảng thời gian này vô cùng hanh thông thuận lợi. sự nghiệp của người tuổi Tỵ đang trên đà phát triển, họ được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn lẫn mối quan hệ. Nên có cơ hội tìm kiếm được con đường đi vô cùng rực rỡ.

Từ giờ đến Tết Trung Thu (26/8 - 10/9), Thần Tài gọi tên 3 con giáp lưng tựa núi vàng, may mắn 'tự gõ cửa', gom hết tài lộc về nhà, bao nhiêu tiền tài, của cải kéo nhau vào túi, giàu sang cực đỉnh - Ảnh 1
Được Thần Tài Ban lộc, được sao may mắn chiếu mệnh nên con đường công danh tài lộc của những người tuổi Tỵ trong khoảng thời gian này vô cùng hanh thông thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tự vi dự báo trong khoảng thời gian từ giờ đến Tết Trung Thu, vận khí của người tuổi Thân diễn ra theo chiều hướng tích cực. Thời gian này, vận khí của Thân vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Những người thuộc tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn. Họ có thể gặp được quý nhân giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Đây là thời điểm “vạn sự như ý, trăm sự thành công” của con giáp này. Không những tình cảm hạnh phúc viên mãn mà sự nghiệp, tài vận đều hanh thông hơn người.

Vận may sẽ chiếu cố tuổi Thân, giúp họ giải quyết được những rắc rối. Không những thế, tuổi Thân sẽ gặp được cơ hội tốt giúp họ làm giàu. Việc cần làm nhất là tuổi Thân cần phải tỉnh táo quan sát xung quanh, nắm bắt đúng thời ca và tiến về phía trước, dự kiến cuối năm sẽ tạo dựng được khối tài sản đáng mơ ước.

Từ giờ đến Tết Trung Thu (26/8 - 10/9), Thần Tài gọi tên 3 con giáp lưng tựa núi vàng, may mắn 'tự gõ cửa', gom hết tài lộc về nhà, bao nhiêu tiền tài, của cải kéo nhau vào túi, giàu sang cực đỉnh - Ảnh 2
Tự vi dự báo trong khoảng thời gian từ giờ đến Tết Trung Thu, vận khí của người tuổi Thân diễn ra theo chiều hướng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ giờ đến Tết Trung Thu, con giáp giàu có tuổi Tuất sẽ uống no lộc trời, danh lợi lưỡng toàn. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ giúp Tuất đầu tư đâu sinh lời đó, thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể.

Thời điểm này, tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần, cơ hội tuyệt vời sẽ xuất hiện giúp cuộc sống và sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Vận may của người tuổi Tuất đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Khoảng thời gian này, mọi thứ sẽ bất ngờ thuận lợi trơn tru, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp. Thời điểm này, tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần, cơ hội tuyệt vời sẽ xuất hiện giúp cuộc sống và sự nghiệp có nhiều khởi sắc. 

Từ giờ đến Tết Trung Thu (26/8 - 10/9), Thần Tài gọi tên 3 con giáp lưng tựa núi vàng, may mắn 'tự gõ cửa', gom hết tài lộc về nhà, bao nhiêu tiền tài, của cải kéo nhau vào túi, giàu sang cực đỉnh - Ảnh 3
Thời điểm này, tuổi Tuất hãy chuẩn bị tinh thần, cơ hội tuyệt vời sẽ xuất hiện giúp cuộc sống và sự nghiệp có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   3 con giáp may mắn 12 con giáp con giáp may mắn tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 57 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia