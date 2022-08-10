Từ giờ đến rằm tháng 7 âm lịch, ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này vận trình dát vàng, hào quang sáng chói, rủng rỉnh tiền bạc, ai cũng phải ganh tỵ

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 14:04

Trong thời gian từ giờ đến rằm tháng 7 âm lịch, đây là 3 con giáp may mắn hơn hết, được quý nhân phù trợ, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất thông minh và có khả năng ứng xử mọi tình huống. Trong cuộc sống, họ có một đầu óc nhanh nhạy và có khả năng tìm ra hướng đi mới, tạo xu thế và giỏi trong việc kinh doanh. Đa phần những người tuổi Dần kinh doanh đều tạo dựng được sự nghiệp ổn định sung túc. Đến khi gặp được thời cơ thích hợp, họ sẽ nắm bắt cơ hội và thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng.

Theo tử vi, từ giờ đến rằm tháng 7 âm lịch tới, cuộc sống của người tuổi Dần sẽ bước sang thời kỳ hoàn toàn mới. Sự nghiệp từ tay trắng đến có tiếng tăm, các mối quan hệ cũng dần được mở rộng hơn. Đây là lúc tuổi Dần được thần tài và quý nhân sát cánh, đem về tài lộc phú quý dồi dào.

Từ giờ đến rằm tháng 7 âm lịch, ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này vận trình dát vàng, hào quang sáng chói, rủng rỉnh tiền bạc, ai cũng phải ganh tỵ - Ảnh 1
Đây là lúc tuổi Dần được thần tài và quý nhân sát cánh, đem về tài lộc phú quý dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, chịu khó, dám đương đầu với thử thách và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Tuy nhiên, đôi lúc Sửu lại sống thiên về cảm xúc nên dễ bốc đồng với những chuyện không như ý. Dù vậy, khi gặp phải khó khăn, bạn không bao giờ bỏ cuộc và luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì vậy mà từ giờ đến rằm tháng 7, Sửu cuối cùng cũng khổ tận cam lai, trở thành 1 trong 3 con giáp phát tài nhất.

Vận trình của Sửu sẽ vô cùng hanh thông, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công khiến những người xung quanh cũng phải ghen tị. Bên cạnh đó, bạn còn được cấp trên trọng dụng, giao cho những trọng trách quan trọng hoặc cất nhắc lên vị trí cao hơn, tăng lương tăng thưởng. Nhờ vậy, tiền bạc của Sửu sẽ rủng rỉnh, không cần phải lo lắng về chi phí hàng ngày như trước kia.

Từ giờ đến rằm tháng 7 âm lịch, ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này vận trình dát vàng, hào quang sáng chói, rủng rỉnh tiền bạc, ai cũng phải ganh tỵ - Ảnh 2
 Tiền bạc của Sửu sẽ rủng rỉnh, không cần phải lo lắng về chi phí hàng ngày như trước kia. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tuy bận rộn nhưng chắc chắn các khoản thu về túi sẽ khiến bản mệnh hài lòng. Tử vi từ giờ đến rằm tháng 7 âm lịch cho thấy đường tài lộc của con giáp này sáng rõ, tiền bạc rủng rỉnh trong tay.

Công việc khá nhiều, khối lượng công việc lớn khiến cho mệnh chủ cảm thấy căng thẳng, song chính nhờ thế mà tiền bạc trong lúc này không lúc nào thiếu. Đặc biệt, với người làm kinh doanh thì đây là thời điểm hốt vàng hốt bạc của người tuổi Mão.

Bản mệnh ngoài việc tiết kiệm thì nên xem xét đến chuyện đầu tư, tháng này cát khí mạnh có thể đem đến nhiều may mắn cho tuổi Mão, giúp con giáp này có tài lộc ào ào đổ về nhà. Tuy nhiên, cũng xin nhắc nhở bản mệnh đừng thấy may mắn mà dính vào chuyện đỏ đen, khả năng mất tiền lớn hơn là được tiền đó. Công việc nhiều nhưng cần sắp xếp khoa học, chớ nên ôm đồm quá sức mình sẽ gây phản tác dụng.

Từ giờ đến rằm tháng 7 âm lịch, ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này vận trình dát vàng, hào quang sáng chói, rủng rỉnh tiền bạc, ai cũng phải ganh tỵ - Ảnh 3
Từ giờ đến rằm tháng 7 âm lịch, đường tài lộc của Mão sáng rõ, tiền bạc rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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