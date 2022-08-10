Đúng 3 ngày tới (11 -13/8), 3 con giáp nghênh đón đại hỷ sự, nắm chắc lộc trời ban, chuyện vui, tin tốt liên tiếp kéo đến nhà

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 12:00

Trong 3 ngày tới những con giáp giàu có này sẽ đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền.

Tuổi Tý

Trong thời gian 3 ngày tới gặp may thì tuổi Tý chính là con giáp đầu tiên có được cơ hội thay đổi vận mệnh cho bản thân mình. Do vậy tương lai gần thì tuổi Tý nhất định có được công việc trôi chảy. Từ đây chỉ làm 1 đã được 10, làm chơi nhưng hưởng thật, đếm tiền sái tay chính là lá số dành cho tuổi Tý.

Trong thời gian này tuổi Tý dường như chẳng phải lo lắng quá nhiều về tài chính. Bởi bản mệnh đã tìm được cơ hội mở rộng kinh doanh cho bản thân nhờ vào việc kiếm được nguồn thu nhập khác bên cạnh những gì mà tuổi Tý đang có.

Đặc biệt 3 ngày tới 3 con giáp cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc thì tuổi Tý làm công ăn lương còn được cấp trên cất nhắc đề bạt vị trí cao hơn. Với những người làm kinh doanh riêng nhờ có nhiều khách hàng tiềm năng nên cơ hội làm việc ngày càng lớn hơn.

Đúng 3 ngày tới (11 -13/8), 3 con giáp nghênh đón đại hỷ sự, nắm chắc lộc trời ban, chuyện vui, tin tốt liên tiếp kéo đến nhà - Ảnh 1
Trong thời gian 3 ngày tới thì tuổi Tý có được cơ hội thay đổi vận mệnh giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. 

Tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam vê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình.

Bước sang thời gian tới, đặc biệt là 3 ngày nữa con giáp may mắn này sẽ càng vượng vận tài lộc. Được ơn trên nâng đỡ, quý nhân chiếu cố nên Thìn sẽ hái ra tiền, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc.

Đúng 3 ngày tới (11 -13/8), 3 con giáp nghênh đón đại hỷ sự, nắm chắc lộc trời ban, chuyện vui, tin tốt liên tiếp kéo đến nhà - Ảnh 2
3 ngày nữa con giáp may mắn này sẽ càng vượng vận tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão sống tình cảm, chân thành lại có gan làm giàu nên cơ cực đến mấy cũng không thể làm khó Mão. Ngược lại, sau những vận hạn, thất bại Mão càng trưởng thành, ngoan cường và thành công hơn trong sự nghiệp. Công danh rộng mở, bạc tiền dư dả là tương lai Mão nắm chắc trong tay.

Đã tài năng lại được trời ban phúc lộc nên 3 ngày tới Mão sẽ may mắn hơn người. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, nỗ lực không ngừng Mão chắc chắn sẽ trở thành đại gia bạc tỷ, có cả nhà lẫn xe. Họ còn dư được một khoản tiền kha khá để mở rộng kinh doanh, làm ăn vượng phát, cuộc sống thăng hoa.

Đúng 3 ngày tới (11 -13/8), 3 con giáp nghênh đón đại hỷ sự, nắm chắc lộc trời ban, chuyện vui, tin tốt liên tiếp kéo đến nhà - Ảnh 3
Đã tài năng lại được trời ban phúc lộc nên 3 ngày tới Mão sẽ may mắn hơn người. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp 3 con giáp may mắn 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng