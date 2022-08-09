Tử vi 3 ngày cuối tuần (12 - 14/8), 3 con giáp trúng số giàu lên trông thấy, 'chạm trúng mỏ vàng', tiền bạc đong đầy két

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 17:46

Trong 3 ngày cuối tuần tới đây, những con giáp này sẽ có cuộc sống thăng hoa, tài lộc nở rộ, công danh sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. Người tuổi Mão sống coi trọng cảm xúc hơn vật chất nên họ được nhiều quý nhân phù trợ. Dù cuộc sống có khó khăn như thế nào thì Mão cũng tìm cách vượt qua.

Vốn mưu cầu cuộc sống bình yên nên Mão rất tốt bụng. Họ cũng được trời ban nhiều phước lành, được hưởng nhiều thứ hơn mình muốn. Trong 3 ngày cuối tuần này người tuổi Mão được dự báo là sẽ có cơ hội đổi đời. Có thể nói Mão muốn tiền có tiền, muốn tình có tình.

Đặc biệt, người tuổi Mão sẽ gặp được rất nhiều may mắn và có cơ hội để đổi đời. Từ thời gian này đến cuối năm, Mão được thần tài phù trợ. Nếu biết nắm bắt thì cuộc sống vô cùng thăng hoa.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (12 - 14/8), 3 con giáp trúng số giàu lên trông thấy, 'chạm trúng mỏ vàng', tiền bạc đong đầy két - Ảnh 1
Người tuổi Mão sẽ gặp được rất nhiều may mắn và có cơ hội để đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo thầy tử vi cho biết trong khoảng thời gian 3 ngày cuối tuần, vận đào hoa của người tuổi Mùi rất sáng sủa. Con giáp này vốn vô cùng khôn khéo léo trong chuyện tình cảm nên trong thời gian này, người tuổi Mùi độc thân sẽ có cơ hội gặp được một người quan trọng với đời mình.

Bên cạnh đó, tử vi của 3 ngày cuối tuần cũng là ngày Thần Tài ưu ái con giáp này nên sẽ có cơ hội tăng lương, tăng thưởng và thu lợi từ việc đầu tư kinh doanh. Công danh, sự nghiệp của tuổi Thân sẽ lên như diều gặp gió, thu nhập tăng lên chóng mặt.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (12 - 14/8), 3 con giáp trúng số giàu lên trông thấy, 'chạm trúng mỏ vàng', tiền bạc đong đầy két - Ảnh 2
Tử vi của 3 ngày cuối tuần cũng là ngày Thần Tài ưu ái tuổi Mùi nên sẽ có cơ hội tăng lương. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người hiền lành, chăm chỉ, luôn tham công tiếc việc với hy vọng sẽ xây dựng được cuộc sống đầy đủ sung túc. Đặc biệt trong giai đoạn 3 ngày cuối tuần này những người tuổi Thân sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng may mắn hanh thông. 

Nhiều người cho rằng tuổi Thân mang số khổ vì họ không biết hưởng thụ nhưng trên thực tế tuổi Thân là người biết nhìn xa trông rộng, biết tích góp để có được cuộc sống như ý. Đây chính là thời cơ để tuổi Thân phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (12 - 14/8), 3 con giáp trúng số giàu lên trông thấy, 'chạm trúng mỏ vàng', tiền bạc đong đầy két - Ảnh 3
3 ngày cuối tuần này tuổi Thân sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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