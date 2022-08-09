Cúng rằm tháng 7 tránh xa những loại quả phạm vào hàng tối kỵ này nếu không muốn rước vận xui, vận khí gia chủ tuột dốc

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 13:50

Trên mâm cúng rằm tháng 7, tuyệt đối không nên đặt những loại quả này lên bàn thờ.

Dân gian có câu "Cúng cả năm không bằng rằm tháng 7", vào dịp này các gia đình sẽ sắm mâm lễ cùng tấm lòng thành kính dâng lên thần Phật, gia tiên. Tuy nhiên, trong tín ngưỡng thờ cúng Việt Nam có một số loại quả tối kỵ, không nên đem lên bàn thờ để thờ cúng tránh điềm xui xẻo, ảnh hưởng xấu đến phong thủy gia đạo.

Chuối

Trong phong thủy, nải chuối mang ý nghĩa mong cầu tiền tài, may mắn cùng sự sinh sôi. Những quả chuối chung gốc, nằm sát nhau còn thể hiện sự bao bọc, che chở mang ý nghĩa sum vầy, may mắn. 

Tuy nhiên, riêng trong tháng cô hồn nhất là ngày rằm tháng 7, gia chủ không nên mang loại quả này ra để làm lễ cúng vì nó ám chỉ việc "chào đón" những vị khác không mời và có thể mang tới những điều không tốt đẹp cho gia đình.

Cúng rằm tháng 7 tránh xa những loại quả phạm vào hàng tối kỵ này nếu không muốn rước vận xui, vận khí gia chủ tuột dốc - Ảnh 1

Trái cây đã chín nẫu, dập nát

Để cho không gian thờ phụng luôn giữ được sự tôn nghiêm, không bị ô uế, cần tránh lựa chọn các loại trái cây đã chín nẫu dâng hương, tôn lên bàn thờ. Vì trái cây chín quá sẽ rất nhanh hư, thu hút nhiều loại côn trùng thường xuyên lui tới quầy rầy sự thanh tịnh ở khu vực thờ tự. 

Do đó, khi mua trái cây để thắp hương, gia chủ nên lựa những quả xanh, tươi hoặc vừa chín tới, không dập nát, không vết thâm là đẹp nhất. 

Cúng rằm tháng 7 tránh xa những loại quả phạm vào hàng tối kỵ này nếu không muốn rước vận xui, vận khí gia chủ tuột dốc - Ảnh 2

Trái cây bị méo mó

Trái cây được lựa chọn dâng cúng phải là loại trái tròn, đẹp, hạn chế những loại trái cây đã bị méo mó, có nhiều vết sần,… Vì theo nhiều quan niệm phong thủy khi dâng cúng những loại quả này sẽ mang lại nguồn năng lượng xấu, không nên đặt lên bàn thờ kẻo làm ảnh hưởng đến vận may, sức khỏe, tài lộc của gia đình.

Cúng rằm tháng 7 tránh xa những loại quả phạm vào hàng tối kỵ này nếu không muốn rước vận xui, vận khí gia chủ tuột dốc - Ảnh 3

Những loại quả giả

Việc thờ cúng bằng hoa quả giả được xem là phạm vào đại kỵ trong tín ngưỡng thờ cúng tâm linh của người Việt. Bởi lẽ việc cúng bằng hoa quả tươi là để bày tỏ lòng hiếu kính, tri ân các đấng tiền nhân xưa, hoa quả tươi còn mang những ý nghĩa tích cực, tốt lành đến cho gia chủ. Nên việc sử dụng hoa quả giả chính là sự không tôn trọng của gia chủ đối với thần linh và bề trên dễ khiến gia đình gặp vận xui đặc biệt trong dịp cô hồn tháng 7 này.

Tùy theo điều kiện gia đình, gia chủ có thể chọn những loại quả phù hợp với kinh tế, không cần đắt tiền nhưng phải thể hiện tấm lòng thành kính và sự tôn nghiêm khi thắp hương, cúng bái thần linh, tổ tiên.

Cúng rằm tháng 7 tránh xa những loại quả phạm vào hàng tối kỵ này nếu không muốn rước vận xui, vận khí gia chủ tuột dốc - Ảnh 4

Những loại quả có gai sắc nhọn

Việc thắp hương cúng gia tiên mà lựa chọn những loại quả có bề ngoài nhọn và sắc vừa không tốt cho phong thủy lại mang ý nghĩa tiêu cực ảnh hưởng đến sự thịnh vượng trong gia đình. Việc đặt những quả có gai nhọn được hiểu là phá vỡ sự bình yên, mang đến chông gai tới với gia đình và làm ảnh hưởng đến sự bình an, sức khỏe của mọi người. Đồng thời, chuyện làm ăn hay gia đạo có thể không được thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều trắc trở.

Ngoài ra, những loại quả có gai nhọn cũng sẽ không lợi về mặt thẩm mỹ. Chính vì thế khi mua quả cúng hay thắp hương cần đặc biệt lưu ý đến điều này tránh những điều kém may mắn xảy ra.

Cúng rằm tháng 7 tránh xa những loại quả phạm vào hàng tối kỵ này nếu không muốn rước vận xui, vận khí gia chủ tuột dốc - Ảnh 5

Những loại quả có mùi nồng

Bàn thờ là nơi chốn trang nghiêm, vì thế nếu dâng các loại trái cây có mùi nồng để thờ phụng như: sầu riêng, mít,… khi lan ra sẽ không phù hợp cho những chỗ linh thiêng. Những loại quả này vừa mang đến sự khó chịu cho gia chủ vì mùi hương vừa mang đến những ảnh hưởng không tốt, điều kém may mắn.

Do vậy, một trong những gợi ý thích hợp nhất chính là gia chủ nên lựa chọn các loại trái cây có mùi thơm nhẹ, dễ chịu để bài trí cho không gian thờ cúng, bàn thờ tổ tiên, thần linh,…

Cúng rằm tháng 7 tránh xa những loại quả phạm vào hàng tối kỵ này nếu không muốn rước vận xui, vận khí gia chủ tuột dốc - Ảnh 6

Những loại quả có vị đắng, chua

Theo quan niệm người Việt, các loại trái cây có vị chua hay đắng sẽ không thích hợp để bày biện trên mâm cúng vì là biểu tượng của sự chua chát, cay đắng trong cuộc đời, sẽ không thể cầu may mắn hay tiền tài.

 Cúng rằm tháng 7 tránh xa những loại quả phạm vào hàng tối kỵ này nếu không muốn rước vận xui, vận khí gia chủ tuột dốc - Ảnh 7

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Cúng Rằm tháng 7 vào ngày nào tốt nhất để tiễn xui xẻo, chiêu tài đón lộc và mang may mắn về cho gia đình?

Cúng Rằm tháng 7 vào ngày nào tốt nhất để tiễn xui xẻo, chiêu tài đón lộc và mang may mắn về cho gia đình?

Rằm tháng 7 âm lịch được người xưa quan niệm là một ngày lễ quan trọng trong năm. Chính vì vậy, các gia đình thường hết sức coi trọng, lưu tâm khi cúng vào ngày lễ này để tránh rước thêm xui xẻo và thu hút tài lộc, may mắn về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   rằm tháng 7 cúng rằm tháng 7 các loại quả cúng rằm

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng