Cúng rằm tháng 7 tránh xa những loại quả phạm vào hàng tối kỵ này nếu không muốn rước vận xui, vận khí gia chủ tuột dốc

Dân gian có câu "Cúng cả năm không bằng rằm tháng 7 ", vào dịp này các gia đình sẽ sắm mâm lễ cùng tấm lòng thành kính dâng lên thần Phật, gia tiên. Tuy nhiên, trong tín ngưỡng thờ cúng Việt Nam có một số loại quả tối kỵ, không nên đem lên bàn thờ để thờ cúng tránh điềm xui xẻo, ảnh hưởng xấu đến phong thủy gia đạo.

Tuy nhiên, riêng trong tháng cô hồn nhất là ngày rằm tháng 7, gia chủ không nên mang loại quả này ra để làm lễ cúng vì nó ám chỉ việc "chào đón" những vị khác không mời và có thể mang tới những điều không tốt đẹp cho gia đình.

Trái cây đã chín nẫu, dập nát

Để cho không gian thờ phụng luôn giữ được sự tôn nghiêm, không bị ô uế, cần tránh lựa chọn các loại trái cây đã chín nẫu dâng hương, tôn lên bàn thờ. Vì trái cây chín quá sẽ rất nhanh hư, thu hút nhiều loại côn trùng thường xuyên lui tới quầy rầy sự thanh tịnh ở khu vực thờ tự.

Do đó, khi mua trái cây để thắp hương, gia chủ nên lựa những quả xanh, tươi hoặc vừa chín tới, không dập nát, không vết thâm là đẹp nhất.

Trái cây bị méo mó

Trái cây được lựa chọn dâng cúng phải là loại trái tròn, đẹp, hạn chế những loại trái cây đã bị méo mó, có nhiều vết sần,… Vì theo nhiều quan niệm phong thủy khi dâng cúng những loại quả này sẽ mang lại nguồn năng lượng xấu, không nên đặt lên bàn thờ kẻo làm ảnh hưởng đến vận may, sức khỏe, tài lộc của gia đình.

Những loại quả giả

Việc thờ cúng bằng hoa quả giả được xem là phạm vào đại kỵ trong tín ngưỡng thờ cúng tâm linh của người Việt. Bởi lẽ việc cúng bằng hoa quả tươi là để bày tỏ lòng hiếu kính, tri ân các đấng tiền nhân xưa, hoa quả tươi còn mang những ý nghĩa tích cực, tốt lành đến cho gia chủ. Nên việc sử dụng hoa quả giả chính là sự không tôn trọng của gia chủ đối với thần linh và bề trên dễ khiến gia đình gặp vận xui đặc biệt trong dịp cô hồn tháng 7 này.

Tùy theo điều kiện gia đình, gia chủ có thể chọn những loại quả phù hợp với kinh tế, không cần đắt tiền nhưng phải thể hiện tấm lòng thành kính và sự tôn nghiêm khi thắp hương, cúng bái thần linh, tổ tiên.

Những loại quả có gai sắc nhọn

Việc thắp hương cúng gia tiên mà lựa chọn những loại quả có bề ngoài nhọn và sắc vừa không tốt cho phong thủy lại mang ý nghĩa tiêu cực ảnh hưởng đến sự thịnh vượng trong gia đình. Việc đặt những quả có gai nhọn được hiểu là phá vỡ sự bình yên, mang đến chông gai tới với gia đình và làm ảnh hưởng đến sự bình an, sức khỏe của mọi người. Đồng thời, chuyện làm ăn hay gia đạo có thể không được thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều trắc trở.

Ngoài ra, những loại quả có gai nhọn cũng sẽ không lợi về mặt thẩm mỹ. Chính vì thế khi mua quả cúng hay thắp hương cần đặc biệt lưu ý đến điều này tránh những điều kém may mắn xảy ra.

Những loại quả có mùi nồng

Bàn thờ là nơi chốn trang nghiêm, vì thế nếu dâng các loại trái cây có mùi nồng để thờ phụng như: sầu riêng, mít,… khi lan ra sẽ không phù hợp cho những chỗ linh thiêng. Những loại quả này vừa mang đến sự khó chịu cho gia chủ vì mùi hương vừa mang đến những ảnh hưởng không tốt, điều kém may mắn.

Do vậy, một trong những gợi ý thích hợp nhất chính là gia chủ nên lựa chọn các loại trái cây có mùi thơm nhẹ, dễ chịu để bài trí cho không gian thờ cúng, bàn thờ tổ tiên, thần linh,…

Những loại quả có vị đắng, chua

Theo quan niệm người Việt, các loại trái cây có vị chua hay đắng sẽ không thích hợp để bày biện trên mâm cúng vì là biểu tượng của sự chua chát, cay đắng trong cuộc đời, sẽ không thể cầu may mắn hay tiền tài.

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