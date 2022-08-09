Đúng rằm tháng 7, top 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng, hứng như hoa', lộc lớn lộc nhỏ thay phiên vào túi, tiền bạc xài thả ga không lo hết

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 14:41

Cùng xem bạn có nằm trong số 3 con giáp may mắn này không nhé.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, trong rằm tháng 7, bản mệnh này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp họ từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Tử vi học có nói, bắt đầu từ thời gian này, cơ hội sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, tuổi Dần sẽ có kiếm tiền tương đối dễ dàng. Tiền bạc có thể tới từ việc đầu tư hợp lý hoặc sự giúp đỡ của 1 số thành viên trong gia đình. Chỉ cần chăm chỉ và biết cách nắm bắt thì không có gì cần phải lo lắng.

Đặc biệt, đây là 1 thời điểm may mắn, hưng thịnh của tuổi Dần. Bản mệnh này có thể xem xét đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Sự quyết đoán và nỗ lực đến cùng của tuổi Dần sẽ là chìa khóa mang tới thành công của họ.

Đúng rằm tháng 7, top 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng, hứng như hoa', lộc lớn lộc nhỏ thay phiên vào túi, tiền bạc xài thả ga không lo hết - Ảnh 1
Rằm tháng 7, Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc hanh thông, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, rằm tháng 7 này là thời điểm tuổi Ngọ nhận được rất nhiều may mắn. Mọi sự sẽ trở nên thuận lợi bất ngờ với con giáp này. Không những vậy, quý nhân phù trợ còn xuất hiện, giúp bản mệnh dễ dàng thành công, thăng tiến trong công việc.

Đây sẽ là thời điểm thuận lợi cho tuổi Ngọ tiến hành các việc đầu tư tài chính. Hãy cân nhắc đến lĩnh vực giao thông vận tải vì bạn sẽ có khả năng thành công cao hơn so với các lĩnh vực khác. 

Hãy nắm bắt lấy thời cơ khi đã chín muồi, được Thần Tài ưu ái, an tâm công sức vất vả bạn đã bỏ ra sẽ đem lại thành quả vô cùng xứng đáng. Tuy nhiên cần cẩn trọng trong công việc, tránh họa tiểu nhân rình rập.  

Đúng rằm tháng 7, top 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng, hứng như hoa', lộc lớn lộc nhỏ thay phiên vào túi, tiền bạc xài thả ga không lo hết - Ảnh 2
Theo tử vi, rằm tháng 7 này là thời điểm tuổi Ngọ nhận được rất nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phần lớn những người tuổi Hợi đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, đôi khi những người tuổi Hợi lại thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng và đây chính là sự thiếu sót của con giáp này để họ tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Với những người tuổi Hợi đều gặp may mắn trong rằm tháng 7 tới, thậm chí vận may còn tự kéo tới nhà của con giáp này. Trong công việc, tuổi Hợi sẽ lấy lại được cảm hứng và nhiệt huyết để làm việc, nhờ vậy mà những tồn đọng trước đó đều được giải quyết triệt để.

Trong thời gian này những người tuổi Hợi ổn định, thậm chí họ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái. Không những vậy, chuyện tình cảm của tuổi Hợi cũng thăng hoa rực rỡ trong giai đoạn này.

Đúng rằm tháng 7, top 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng, hứng như hoa', lộc lớn lộc nhỏ thay phiên vào túi, tiền bạc xài thả ga không lo hết - Ảnh 3
Những người tuổi Hợi đều gặp may mắn trong rằm tháng 7, vận may tự kéo tới nhà.  Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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