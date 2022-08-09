Đồng hồ điểm 16h hôm nay (9/8), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp "trúng số độc đắc", chuyển mình ngoạn mục, làm giàu tức thì, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 11:25

3 con giáp may mắn được Thần Tài nâng đỡ, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, tiền tài thoải mái tiêu xài.

Tuổi Sửu

Nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ chính là người tuổi Sửu. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong thời gian này được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Đồng hồ điểm 16h hôm nay (9/8), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'trúng số độc đắc', chuyển mình ngoạn mục, làm giàu tức thì, khó ai bì kịp - Ảnh 1
 Nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, "làm đâu thắng đấy". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ luôn là người biết nhìn xa trông rộng. Ngoài ra họ cũng có sự tự tin và bản lĩnh hơn người nên luôn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt được nhiều thành công trong công việc.

Tử vi của người tuổi Ngọ cho thấy họ có nhiều điều kiện thuận lợi để rót tiền đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh trong khoảng thời gian này. Đây là khoảng thời gian vàng để họ có thể thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ không nên ỷ lại vào may mắn mà xao nhãng, bỏ lỡ cơ hội cũng như không cố gắng trong công việc.

Bên cạnh quan vận, tài lộc của tuổi Ngọ cũng thăng hoa rõ rệt. Ngoài thu nhập chính, họ còn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá từ nhiều công việc khác nhau.

Đồng hồ điểm 16h hôm nay (9/8), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'trúng số độc đắc', chuyển mình ngoạn mục, làm giàu tức thì, khó ai bì kịp - Ảnh 2
 Tài lộc của tuổi Ngọ cũng thăng hoa rõ rệt, kiếm được khoản tiền kha khá. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Tỵ thời gian này có thể nói là dẫn đầu. Con giáp này có thành tích tốt nhất, đặc biệt là đúng 16h ngày 9/8.

Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Tỵ có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Đồng hồ điểm 16h hôm nay (9/8), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'trúng số độc đắc', chuyển mình ngoạn mục, làm giàu tức thì, khó ai bì kịp - Ảnh 3
Tài lộc vẫy chào, con giáp tuổi Tỵ chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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