Chẳng cần ngồi chờ vận may, đúng thứ 4 (10/8/2022), những con giáp này vừa bước chân ra ngõ đã chạm phải tài lộc, tiền tài trên trời rơi xuống, số hưởng như tiên

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 14:59

Thứ 4 này 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, vận đỏ trúng quả lớn hãy chuẩn bị tinh thần đón những điều tốt lành sắp tới nhé.

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là những người rất thích sự chắc chắn. Họ không liều lĩnh như người tuổi Dần, mà thích tiến hành công việc 1 cách từ từ khi họ đã có 1 cái nhìn tổng quát và bản thân cảm thấy tự tin.

Trong thứ 4 (10/8) sẽ là 1 ngày của những thay đổi lớn với người tuổi Mão mà trong đó, họ được cho là sẽ rất bận rộn, song thành quả cuối cùng họ nhận được sẽ rất xứng đáng. Mức lương của họ không những được cải thiện đáng kể, mà quyền lực cũng như tầm ảnh hưởng của họ cũng sẽ tăng theo.

Tuổi Mão sẽ bước vào 1 giai đoạn thuận lợi. Đây cũng là thời gian mang lại nhiều lộc lá về tất cả các mặt cho những người tuổi Mão. Họ được khuyên nên đầu tư vì sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, họ cũng sẽ may mắn trong chuyện tình cảm. Những người tuổi Mão độc thân có thể tìm kiếm cơ hội trăm năm với những người tuổi Tuất, Mùi và Hợi.

Chẳng cần ngồi chờ vận may, đúng thứ 4 (10/8/2022), những con giáp này vừa bước chân ra ngõ đã chạm phải tài lộc, tiền tài trên trời rơi xuống, số hưởng như tiên - Ảnh 1
Đây là thời gian mang lại nhiều lộc lá về tất cả các mặt cho những người tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chúc mừng người tuổi Tý vì từ thứ 4 (10/8) trở đi, con giáp này sẽ may mắn được sao “Thiên Đức” chiếu mệnh. Có thể nói đây là thời điểm đại cát đại lợi với họ khi tài phúc song hành, vận may tới tấp.

Người tuổi Tý luôn dám xông lên phía trước, đối đầu với những thử thách. Thậm chí họ dám làm những điều phá cách mà không mấy ai dám làm. Tuy nhiên, đây không phải là liều lĩnh mà đều là những điều đã được con giáp này tính toán kỹ càng. Đó cũng là lý do khiến thành công thường đến với họ nhiều hơn những người khác.

Thời gian này, vận may cực thịnh nên tuổi Tý càng dễ đạt được thành công, mọi khó khăn trở ngại đều có thể vượt qua một cách thuận lợi, chuyển hung thành cát. Không chỉ vậy, sau tài lộc là phúc đức, là đào hoa sẽ thi nhau đến với con giáp này.

Chẳng cần ngồi chờ vận may, đúng thứ 4 (10/8/2022), những con giáp này vừa bước chân ra ngõ đã chạm phải tài lộc, tiền tài trên trời rơi xuống, số hưởng như tiên - Ảnh 2
Đây là thời điểm đại cát đại lợi với Tý khi tài phúc song hành, vận may tới tấp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những ngươi tuổi Mùi là những người hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất bên trong họ là những người vô cùng mạnh mẽ. Tử vi cho biết trong thứ 4 (10/8) người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Về tài chính cực kỳ dư dả, có dấu hiệu gia tăng tài sản vì tuổi Mùi có nhiều cát tinh xung quanh khiến bản mệnh thu lời to.

Những người tuổi Mùi lại là một trong 3 con giáp phát tài trong thời gian này khi liên tục được thần tài và thần may mắn chiếu cố. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Mùi vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ nên bạn hãy mạnh mẽ thực hiện những gì mình muốn.

Chẳng cần ngồi chờ vận may, đúng thứ 4 (10/8/2022), những con giáp này vừa bước chân ra ngõ đã chạm phải tài lộc, tiền tài trên trời rơi xuống, số hưởng như tiên - Ảnh 3
Mùi liên tục được thần tài và thần may mắn chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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