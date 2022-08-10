Bước qua 15h hôm nay (10/8), 3 con giáp đón đầu may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, tình duyên thuận lợi, tiền tài bao la

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 12:14

Trong thời gian sắp tới 3 con giáp có tên dưới đây sẽ gặp sao may mắn chiếu mệnh, cuộc sống thăng hoa như ý.

Tuổi Dần

Cũng theo tử vi phong thủy trong thời gian tới 3 con giáp cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc thì tuổi Dần cũng vinh hạnh là một trong số đó. Tử vi cho hay Dần chính là người làm việc gì cũng chỉnh chu. Vào thời gian này con giáp này thuận lợi dù cho là người làm công ăn lương hay là người tự kinh doanh đi chăng nữa.

Với người làm công ăn lương sẽ được cấp trên thăng chức nhờ vào các nỗ lực của con giáp này. Bởi vì cấp trên đang muốn tìm cách giữ chân của nhân tài vậy nên Dần cần hết sức tự tin của bản thân mình.

Bên cạnh đó tình duyên của Dần cũng khá ổn định, hãy cố gắng vun đắp tình cảm bởi đây chính là người cực kỳ phù hợp với bạn, hết lòng yêu thương quan tâm bạn. Việc tìm đúng một nửa thực sự khó khăn do vậy nếu gặp người phù hợp bạn cần trân trọng cơ duyên. Đồng thời sắp sửa tới đây tuổi Dần có thể còn nhận được món quà bất ngờ từ chính người thân của mình.

Bước qua 15h hôm nay (10/8), 3 con giáp đón đầu may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, tình duyên thuận lợi, tiền tài bao la - Ảnh 1
Dần gặp thuận lợi dù cho là người làm công ăn lương hay là người tự kinh doanh đi chăng nữa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể.

Tuổi Dậu sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền trong thời gian này đây. Sao Hồng Loan chiếu mệnh sẽ khiến Dậu ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng chẳng được.

Không chỉ riêng lúc này mà từ giờ trở về sau con giáp giàu có này sẽ khiến ai cũng phải ganh tỵ với những gì họ có được. Tình tiền viên mãn, của nả chất đống, cứ thế mà đổi đời là phúc phần mà Dậu nhận được.

Bước qua 15h hôm nay (10/8), 3 con giáp đón đầu may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, tình duyên thuận lợi, tiền tài bao la - Ảnh 2
Sao Hồng Loan chiếu mệnh sẽ khiến Dậu ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng chẳng được. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là có tinh thần mạnh mẽ và luôn có ý chí kiên định. Trong công việc, tuổi Thần luôn chăm chỉ, tháo vát và biết sáng tạo, sử dụng trí thông minh của mình để tạo ra những điều tốt đẹp hơn.

Đặc biệt trong thời gian tới, tuổi Thìn được sao may mắn chiếu cố, họ sẽ kết nạp được nhiều năng lượng tích cực, giúp mọi thứ trong cuộc sống tươi sáng hơn. Không những thế, trong thời gian tới, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp gỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào.

Cuộc sống tình cảm trong khoảng thời gian này cũng yên bình hơn bao giờ, vì vậy tuổi Thìn cần phải tận hưởng và lấy đó làm động lực để phát triển hơn nữa.

Bước qua 15h hôm nay (10/8), 3 con giáp đón đầu may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, tình duyên thuận lợi, tiền tài bao la - Ảnh 3
Tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp tài vận cũng dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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