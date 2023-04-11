Từ giờ đến giữa năm Quý Mão: Xởi lởi trời cho, 3 con giáp hiền lành sinh phú quý, bạc vàng chắn cửa, đổi đời thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 14:54

Dự đoán từ giờ đến giữa năm Quý Mão, chuyện công việc, tình cảm và tài lộc của 3 con giáp sẽ thay đổi ra sao nhé!

Tuổi Thân

Người cầm tinh con Khỉ thường được biết đến với tính cách hiền lành, nhã nhặn nhưng cũng cương nghị và thực tế. Con giáp này sống khá thực dụng, không mơ mộng cũng như không quá tham vọng. Dù gặp bao nhiêu khó khăn, vấp ngã, họ cũng không ngừng vươn lên.

Dự đoán từ giờ đến giữa năm Quý Mão, tài lộc của người tuổi Thân vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên phúc lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Vào thời điểm này, họ đạt được thành tích tốt trong công việc nên được cấp trên trọng dụng. Người tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này làm đâu thắng đấy, thu nhập dồi dào hơn thời gian trước.

Từ giờ đến giữa năm Quý Mão: Xởi lởi trời cho, 3 con giáp hiền lành sinh phú quý, bạc vàng chắn cửa, đổi đời thành tỷ phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp mạnh mẽ, ngay thẳng, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ khá bảo thủ, cố chấp. Đôi khi, họ không muốn lắng nghe hay tiếp thu những ý kiến trái chiều. Gần đây, bạn gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Thời cuộc thay đổi, sự nghiệp của họ cũng bị biến động nhiều. Tuy nhiên, dù khó khăn đến mức nào, họ vẫn giữ vững tâm tinh thần và tự tìm kiếm những cơ hội phù hợp với bản thân mình.

Từ giờ đến giữa năm Quý Mão, con giáp tuổi Sửu được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận không ngừng đi lên. Được gia đình và bạn bè ủng hộ, họ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Người sinh tuổi này sẽ chứng minh được tài năng của bản thân mình. Người tuổi Sửu cũng có cơ hội tiếp cận những khách hàng tiềm năng. Nhiều người sẽ tìm đến đề nghị hợp tác với họ.

Từ giờ đến giữa năm Quý Mão: Xởi lởi trời cho, 3 con giáp hiền lành sinh phú quý, bạc vàng chắn cửa, đổi đời thành tỷ phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi có nói, người tuổi Hợi ngay thẳng, chính trực, trọng nghĩa, khinh tài. Họ nói ít, làm nhiều và thường suy tính kỹ lưỡng trước khi bắt đầu làm một việc gì đó. Trên thực tế, người tuổi này không ngại khó khăn trước mắt. Bởi họ hiểu rằng nếu muốn có được một cuộc sống tốt đẹp thì bản thân họ phải cố gắng, nỗ lực vươn lên. Sự nghiệp của người tuổi Hợi gần đây cũng gặp khá nhiều khó khăn. Dù có cố gắng đến mức nào, họ cũng không được cấp trên ghi nhận. 

Tuy nhiên, từ giờ đến giữa năm Quý Mão, sự nghiệp của con giáp may mắn tuổi Hợi có nhiều điểm sáng. Tài vận của họ lúc này cũng tốt hơn. Họ nên tích cực giao lưu, kết giao với bạn bè để có thể nhận được những cơ hội tốt hơn trong công việc. Người tuổi này từng bước vươn lên trong công việc, có cơ hội thăng tiến rộng mở. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm tốt để họ đầu tư mạo hiểm.

Từ giờ đến giữa năm Quý Mão: Xởi lởi trời cho, 3 con giáp hiền lành sinh phú quý, bạc vàng chắn cửa, đổi đời thành tỷ phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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