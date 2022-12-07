Từ giờ cho đến hết năm 2022, 3 con giáp hốt trọn mọi vận may trong thiên hạ, tiền tài rực rỡ, cuộc sống lên hương, giàu sang thấy rõ, vận trình hưởng đủ mọi loại vinh quang phú quý

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 15:31

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến hết năm 2022 có tới 3 con giáp may mắn hốt trọn mọi vận may trong thiên hạ, tài lộc hanh thông, vận trình may mắn đủ đường.

Tuổi Thìn 

Cái tên đầu tiên xuất hiện trong số những con giáp may mắn cuối năm 2022 đó chính là tuổi Thìn. Vốn là người có lối sống tình cảm, nỗ lực trong công việc nên tuổi Thìn hứa hẹn sẽ tạo nên cú bứt phá trong khoảng thời gian cuối năm 2022 này. 

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến hết năm 2022 tuổi Thìn nhận trợ lực của Thực Thần nên con giáp may mắn này có lộc về đường ăn uống, tiệc tùng... Những cuộc vui luôn chào đón bạn nhiệt tình. Đi cùng đó là sự phát triển nhanh chóng của sự nghiệp. Thời điểm vượng phát trong năm cuối cùng cũng đến với con giáp này. Bạn dễ dàng được quý nhân giới thiệu cho những mối quan hệ hợp tác tiềm năng. 

Từ đó, các dự án bạn chăm sóc cũng được triển khai nhanh chóng mang về lợi nhuận. Bạn đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ nên vận trình diễn ra thuận buồm xuôi gió, tiền kiếm về ngày một nhiều. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán trong khoảng thời gian tới đây, người tuổi Mùi đón nhận nhiều may mắn và có thể gặt hái nhiều thành công trong công việc. Bản mệnh vẫn luôn nỗ lực hết mình, dành thời gian giải quyết các vấn đề còn dang dở. Sự nghiệp được cấp trên công nhận thực lực, giao cho các dự án lớn trong công ty, Mùi chỉ cần làm tốt ắt được đề xuất thăng chức, tăng lương. 

Đường tài lộc của con giáp này sắp tới cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Bản mệnh có thể đón nhận nhiều tin vui, các cơ hội mới liên tục xuất hiện trước mắt. Người làm ăn kinh doanh hoạt động ngày càng hiệu quả, khách hàng tìm đến tận cửa, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Người làm công ăn lương vận khí cũng tăng lên không ngừng.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão bên ngoài thường ít nói, nhút nhát và dịu dàng nhưng thực chất họ rất nhiệt tình. Trong mọi việc, con giáp này rất can đảm và tháo vát nên được lòng nhiều người, cấp trên công nhận thực lực. 

Người tuổi Mão có cách đặc biệt để theo đuổi mục tiêu cá nhân. Đó cũng chính là bí quyết giúp họ làm được những điều người khác không thể. Tử vi cho biết trong khoảng thời gian cuối năm, đường sự nghiệp của Mão thăng hoa viễn mãn, năng lực của con giáp này ngày càng cao. Bạn từng bước đạt đến đỉnh cao danh vọng. Họ có được cuộc sống giàu sang, sung túc như mong đợi.

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Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai có đến 3 con giáp may mắn tài lộc hanh thông, sự nghiệp một bước lên mây khi có quý nhân giúp đỡ.

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