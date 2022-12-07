Đúng 11h trưa mai (8/12/2022), Các vị thần linh ban phát vận may, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền của ngập tràn, sự nghiệp thành công xuất sắc, vận trình hanh thông thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 15:05

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai có đến 3 con giáp may mắn tài lộc hanh thông, sự nghiệp một bước lên mây khi có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán trong khoảng thời gian tới đây những người tuổi Tỵ có nhiều thăng tiến trong công việc, công danh tài lộc khá rộng mở. Tuy nhiên, để có được điều đó bản thân Tỵ phải biết nỗ lực phấn đấu trong mọi thứ để dành được thành công mà mình hằng ao ước. 

Đặc biệt đúng 11h trưa mai (8/12/2022) con đường hậu vận của người tuổi Tỵ diễn ra thuận lợi, bạn có thể dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp trong những ngày tới. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay.

Tuy nhiên, Mộc vượng khuyên người tuổi Tỵ  dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, Tỵ cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân để tránh khỏi những căn bệnh nguy hiểm không đáng có.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Vì vậy mà họ được rất nhiều người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ những lúc bạn rơi vào khó khăn. 

Tử vi dự đoán đúng 11h trưa mai (8/12/2022) cho biết người tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Những ai đang đầu tư bên ngoài cũng sẽ gặp nhiều may mắn khi được quý nhân giúp đỡ chỉ đường dẫn lối đến với thành công một cách nhanh nhất. 

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho biết trong khoảng thời gian sắp tới con đường sự nghiệp của những người tuổi Thân có những bước phát triển nhất định nhưng do phạm phải "tam tai" nên chưa được như ý muốn. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu như Thân chịu nỗ lực chăm chỉ hơn trong tháng còn lại của năm 2022 này.

Đặc biệt đúng 11h trưa mai, những người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, mọi mặt đều phát triển thuận lợi. Bạn có được vị trí cao và mức lương lý tưởng nhờ quý nhân giúp đỡ. Công việc kinh doanh bên ngoài cũng gặp được nhiều người hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn trước đó một cách đơn giản. 

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 7/12 gọi tên 3 con giáp sau: Thần Tài ban phước, tài lộc hanh thông, vận trình ổn định, tương lai gặp nhiều may mắn

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 7/12 gọi tên 3 con giáp sau: Thần Tài ban phước, tài lộc hanh thông, vận trình ổn định, tương lai gặp nhiều may mắn

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay (7/12) có tới 3 con giáp may may sở hữu phúc lộc vô biên, sự nghiệp có bước nhảy vọt lớn, tài lộc được quý nhân giúp đỡ nên không phải lo lắng quá nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới Tử vi ngày 8/12/2022 tử vi 3 con giáp giàu có xem tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà