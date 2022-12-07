Theo tử vi 12 con giáp , đúng 17h chiều nay (7/12) cho biết cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ bước sang trang mới thịnh vượng và thăng hoa hơn. Bất kể là nam hay nữ, tuổi Ngọ cũng đều được nhận quả ngọt không ngờ. Người làm công ăn lương được được cấp trên trọng dụng, giao phó cho các dự án quan trọng, thăng tiến thấy rõ. Chuyện kinh doanh phất lên trông thấy, dự án đầu tư phát triển giúp Ngọ kiếm về khoản tiền lớn.

Trời sinh tuổi Ngọ là những người thông minh và sáng tạo, họ thích tự do và không muốn bị ràng buộc. Trong công việc, Ngọ luôn cố gắng thành công nhanh nhất có thể, sẵn sàng học hỏi và lắng nghe chỉ trích từ những người đi trước để hoàn thiện bản thân hơn qua từng ngày.

Tử vi dự đoán đúng 17h hôm nay (7/12) cho biết con đường hậu vận của những người tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng vượng trong mọi mặt khi được Thần Tài độ mạng làm đâu thắng đó, cầu được ước thấy.

Trong hôm nay nếu như ai biết nắm bắt cơ hội thì hậu vận ngày sau không còn biết nghèo khổ là gì, cuộc sống chỉ toàn màu hồng, muốn gì có đó, phiền não chỉ là chuyện của ngày xưa.

Thời gian này, Tuất không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà trong đường tình duyên còn cực kỳ may mắn. Nếu như con giáp này, còn độc thân thì trong thời gian tới sẽ tìm thấy chân ái lý tưởng của đời mình. Với những người tuổi Tuất có đôi có cặp thì cả hai thêm phần thăng hoa viên mãn ít ái sánh bằng.

Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng trong mối quan hệ với cấp trên, đừng vì tính tình cố chấp, bảo thủ của bạn mà xảy ra mâu thuẫn, xung đột với cấp trên. Ngoài ra có những thời điểm vững vàng, có động lực phấn đấu, bản mệnh vẫn hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra. Có điều, bạn cần chấp nhận đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, vất vả hơn gấp nhiều lần người khác.

Thời gian này, Tuất không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà trong đường tình duyên còn cực kỳ may mắn. Nếu như con giáp này, còn độc thân thì trong thời gian tới sẽ tìm thấy chân ái lý tưởng của đời mình. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần vốn có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tỏ ra rất ổn định trong công việc nhưng họ cũng không tránh khỏi những vất vả, mệt mỏi hay cảm giác chán chường. Điều này thể hiện rõ hơn khi khối lượng công việc tăng lên liên tục, họ buộc phải đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn, khuyết thiếu các cơ hội để xả hơi và thư giãn.

Đúng 17h hôm nay (7/12) con đường hậu vận của tuổi Dần diễn biến suôn sẻ, bạn có thể sẽ gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường trong giai đoạn này. Dù là tay trắng khởi nghiệp hay là kế thừa sự nghiệp của gia đình, bạn đều làm rất tốt vai trò của mình, thành công chỉ là chuyện sớm muộn.

Bên cạnh đó, khi gặp khó khăn, trở ngại, người tuổi Dần sẽ có quý nhân trợ lực. Vì lẽ đó mà vận khí bản mệnh thăng trầm, hung cát đan xen.

Bản mệnh trong thời gian này gặp nhiều may mắn trong đường tình cảm. Nếu bạn là người đang độc thân thì xin chúc mừng bạn, năm nay bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình.

Dù là tay trắng khởi nghiệp hay là kế thừa sự nghiệp của gia đình, bạn đều làm rất tốt vai trò của mình, thành công chỉ là chuyện sớm muộn - Ảnh minh họa: Internet

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