Từ biệt vận xui, đúng 10 ngày tới 3 con giáp lên hương tài vận, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 28/08/2021 18:32

Thời gian tới, 3 con giáp này làm gì cũng suôn sẻ, may mắn vây quanh.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn là con giáp linh hoạt, tư duy nhạy bén nhưng lại thiếu đi tính kiên nhẫn nên nhiều khi thất bại do “bỏ dở giữa chừng”. Năm 2022 dù chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, nhưng với tính cách linh hoạt, xoay sở của bản thân, người cầm tinh con Chuột có thể tạo ra những bước đột phá ngoạn mục cho mình. Trong năm tới, người tuổi Tý có thể nghĩ tới chuyện thay đổi công việc, tìm kiếm một môi trường công tác mới để cải vận. Sự thay đổi tuy có phần liều lĩnh và mạo hiểm nhưng chắc chắn sẽ mang lại sự phát triển tốt hơn cho bạn. Không những vị trí công tác thăng hạng, thu nhập của tuổi Tý trong năm 2022 sau khi thay đổ công việc sẽ được cải thiện đáng kể.

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Tý có thể nghĩ tới chuyện thay đổi công việc, tìm kiếm một môi trường công tác mới để cải vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm 2022, vận sự nghiệp của người tuổi Thìn vô cùng thuận lợi, mọi việc suôn sẻ dễ thu được thành công lớn. Nhưng tiếc là công việc đang làm lại không có đủ điều kiện cho con giáp này phát triển nhanh hơn, xa hơn, thậm chí ngược lại còn có không ít hạn chế, bó buộc. Nếu muốn thăng tiến hơn nữa, người tuổi Thìn có thể tìm kiếm cho mình các cơ hội chuyển việc, tìm đến những công việc phát huy được năng lực bản thân và có nguồn thu nhập lớn hơn. Khi không còn quá lo lắng về vấn đề tiền bạc, cơm áo hàng ngày nhịp sống của họ cũng sẽ chậm lại, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, gia đình ấm êm, viên mãn.

Tuổi Dần

Vận sự nghiệp năm 2022 của người tuổi Dần kém hơn rất nhiều so với năm 2021. Các mối quan hệ trong cuộc sống, công việc chuyển biến xấu. Với tính cách cương trực, thẳng thắn, dám nói thẳng nói thật mà đắc tội với một số người, thậm chí xảy ra mâu thuẫn với cấp trên. Nếu như cảm thấy không còn phù hợp với việc đang làm, người tuổi Dần có thể suy nghĩ đến việc tìm một công việc mới, bởi “ngọc sáng đi đến đâu cũng phát sáng”. Một khởi đầu mới trong sự nghiệp chắc chắn sẽ giúp người tuổi Dần cải vận, rũ sạch vận đen, nhờ vậy, tài vận, công danh và đời sống được nâng cao đáng kể. 

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Thời gian tới, 3 tuổi này phất lên thấy rõ. Làm gì cũng suôn sẻ, may mắn.

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