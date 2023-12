Từ 8h sáng Thứ 4 ngày 14/12/2022: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, phát tài phát lộc, mở đường tài lộc năm mới, gia đình an khang thịnh vượng

Tuổi Dậu

Thời gian này sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Dậu bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra. Thời điểm này, người tuổi Dậu gặp khá nhiều may mắn, vận trình cũng tươi sáng hơn nhiều.

Đặc biệt, thời điểm này người tuổi Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, thời điểm này người tuổi Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

Tài lộc trong cũng có khởi sắc, Dậu sẽ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, Dậu cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá trán mà sắm sửa Tết quá đà.

Đường tình duyên có dấu hiệu khởi sắc, vì thế người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp

Tuổi Tý

Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Tý sẽ có cơ hội đổi đời, đón tiền bạc rủng rỉnh đổ về túi nhờ có tài tinh chiếu mệnh. Đây là lý do bạn nằm trong số các con giáp phát tài thời điểm này đấy nhé. Người làm kinh doanh buôn bán được dự đoán sẽ gặp may mắn hơn cả. Bản mệnh tha hồ hưởng lộc từ nguồn tài khí đang rất vượng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Nhất là trong thời điểm này tài vận của người tuổi này tăng vọt, cơ hội giàu lên nằm trong tầm tay. Vận may ập đến đảm bảo cho con giáp này không cần phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn có đủ tiền bạc chi tiêu.

Với người làm công ăn lương, tuy không có khoản thu cụ thể ngay trong ngày như người kinh doanh, nhưng công việc của bạn vẫn khá suôn sẻ, làm đâu xong đấy, nhiệm vụ được hoàn thành một cách trọn vẹn. Công việc hanh thông nên tài chính cũng sớm được cải thiện.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.