Từ 8h sáng 22/9, 3 con giáp vượng khí đỏ rực, tài lộc theo gót, tiền bạc bội thu, công danh bừng sáng

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ từ 8h sáng ngày 22/9/2022, tuổi Tuất vận trình tài lộc cực vượng. Nhất là với người làm ăn kinh doanh, mọi việc thuận lợi, tiền vào như nước.

Người làm ăn kinh doanh có đường tài lộc rực sáng trong tuần này, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Bạn có nhiều cơ hội tìm được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng.

Tuy nhiên, người tuổi Tuất nên chú ý duy trì mối quan hệ tốt giữa các cá nhân nơi công sở để có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh khi gặp khó khăn hoặc khi rơi vào tình trạng bế tắc trong công việc.

Vận trình tình cảm của người đã có gia đình ổn định, còn người độc thân gặp được mối nhân duyên tốt lành trong ngày thứ Sáu do gặp Đào hoa và Quý Nhân phù trợ.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi trong tử vi tuần mới này có điềm báo thăng tiến về công danh sự nghiệp nhờ có sự che chở của cát tinh Thiên Đức. Bản mệnh được trợ lực để đẩy mạnh vận trình công việc. Những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Sau những nỗ lực mà con giáp này đã trải qua, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, có những cơ hội để người tuổi này càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn. Mục tiêu càng ngày càng gần hơn, tham vọng sẽ dẫn bạn đi đúng đường.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ từ 8h sáng ngày 22/9 còn được Thiên Tài trợ vận nên tài lộc vượng phát đến không ngờ. Người làm ăn buôn bán mở hàng đã có người mau mắn trao cho tài lộc, cả ngày chuyện làm ăn đều thuận lợi, thu tiền bạc về đầy tay, lợi nhuận tăng thêm gấp nhiều phần.

Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập ngoài luồng từ nghề tay trái. Dù vất vả hơn nhiều so với bình thường nhưng bản mệnh cũng cần phải nỗ lực thêm, ý chí kiên định và quyết tâm mới có được những gì mình muốn một cách xứng đáng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.