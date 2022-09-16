Từ 7h sáng ngày 17/9: 3 con giáp của cải thịnh vượng, đón tài lộc dồi dào, phú quý vinh hoa, đại cát đại lợi

Từ giờ cho tới cuối tháng 9 là cơ hội phát tài sẽ tới với Tuất. Theo đó, con giáp này càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiêu. Đây sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Tuất trong năm nay. Dù là người làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thuận lợi, đem về lợi nhuận tiền bạc trong thời gian ngắn.

Để mọi thứ chuyển biến ngày càng tốt, tuổi Tuất cũng cần thể hiện năng lượng tích cực, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực thì vận may ngày càng mạnh, công danh ngày càng hanh thông. Điềm lành kéo đến, bản mệnh sẽ liên tục đón tin vui và có người giúp đỡ trong mọi tình huống. Đặc biệt, Tuất sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mỹ mãn.

Từ khoảng thời gian đầu năm Nhâm Dần, tài vận của con giáp tuổi Hợi bị đình trệ, gặp nhiều trắc trở trong mọi việc.

Ảnh minh họa: Internet

Càng về cuối tháng 9 trở đi đến hết năm 2022, tuổi Hợi sẽ được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc được cải thiện đáng kể so với thời gian trước, áp lực công việc giảm đi rất nhiều và còn có thêm cơ hội thăng tiến. Con giáp này chỉ cần siêng năng, chăm chỉ, chịu bỏ thời gian để làm tốt công việc, phát huy hết khả năng, đầu tư hợp lý thì chắc chắn sẽ thu về thành công đáng mong ước.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Mùi luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình. Người tuổi Mùi cũng rất tình cảm và hay lo nghĩ nhiều, nhưng thời gian tới mọi thứ sẽ thật sự khép lại.

Ảnh minh họa: Internet

Từ khoảng thời gian giữa tháng 9, tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Từ tháng 10/2022 trở đi, tuổi Mùi phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có, thời gian tới cuộc sống có đổi đời theo một cách khác, cuối năm có khi mua nhà mua xe, ai nghèo sẽ giàu có, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.